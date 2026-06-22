Sirohi Accident: अनियंत्रित कार डिवाइडर फांदकर गलत दिशा में घुसी, मोपेड से टकराकर पलटी, 2 की मौत

सूचना मिलने पर रोहिड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मृतकों के परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इससे पहले सिरोही के स्वरूपगंज के थाना क्षेत्र के नितोडा रोड पर बारात से लौट रही एक कमांडर जीप पलट गई। इस हादसे में एक महिला सहित दो व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि चार व्यक्ति घायल हो गए। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। घायलों का अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजन मौताणा के लिए धरने पर बैठ गए। इस हादसे में हादसे में डोली फली तरंगी निवासी साजकी पत्नी मीनाराम और पांवटा फली भारजा निवासी चिकाराम पुत्र मंछीराम की मौके पर ही मौत हो गई थी।