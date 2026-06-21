Tonk Murder: 5 लाख के लिए दोस्त ने की थी ठेकेदार की हत्या, 36 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि कई वार करने के बाद भी आरोपी को शक हुआ कि पवन जिंदा है। ऐसे में उसने मृतक का रस्सी से गला घोंट दिया। इसके बाद आरोपी मृतक के शरीर पर पहनी हुई सोने की चेन औ सोने की अंगूठी लेकर फरार हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा के निर्देशानुसार एएसपी रतनलाल भार्गव, पुलिस उपाधीक्षक मृत्युंज्य मिश्रा के सुपरविजन तथा कोतवाली थाना प्रभारी भंवरलाल वैष्णव के नेतृत्व में टीम का गठन किया। टीम के साथ ही डीएसटी ने मामले का खुलासा किया।