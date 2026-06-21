Sirohi Road Accident : बारात से लौट रही जीप अचानक पलटी, 2 व्यक्तियों की मौत, आज होगा पोस्टमार्टम

एक अन्य खबर के अनुसार स्वरूपगंज कस्बे में एक दिन पहले गाय के हमले में 10 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद क्षेत्र में लोगों में चिंता का माहौल है। जानकारी के अनुसार, शाम करीब पौने छह बजे हनुमान गली में मंगल सिंह का पुत्र गुरुचरण सिंह (10 वर्ष) अपनी दादी के साथ घर लौट रहा था। इसी दौरान एक गाय अचानक उसकी ओर दौड़ पड़ी। बालक घबराकर बचने के लिए भागा, लेकिन गाय उसका पीछा करती रही।