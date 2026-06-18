सिरोही में नदी किनारे महिला और कुएं पर युवक का मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

इसी तरह बरलूट थाना क्षेत्र के मनोरा गांव में एक कृषि कुएं पर 40 वर्षीय युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जावाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया। हेड कांस्टेबल सोनाराम ने बताया कि मृतक की पहचान मनोरा निवासी लीलाराम (40) मेघवाल के रूप में हुई है। आवश्यक कार्रवाई के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया।