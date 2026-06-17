सीकर में दो अलग-अलग घटनाओं में युवक-युवती की आत्महत्या, कारणों की जांच में जुटी पुलिस

पहला मामला सदर थाना इलाके के नानी बीहड़ का है, जहां 22 वर्षीय युवक अभिषेक उर्फ मोनू ने पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बुधवार सुबह जब ग्रामीण बीहड़ क्षेत्र से गुजर रहे थे, तब उनकी नजर पेड़ पर लटके युवक पर पड़ी। यह खबर आसपास के इलाके में तेजी से फैल गई, जिसके बाद किसी ग्रामीण ने तुरंत सदर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाया। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर आसपास के लोगों से पूछताछ की और आवश्यक साक्ष्य जुटाए। बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस युवक के आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है।