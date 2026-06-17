जोधपुर की महिला कांस्टेबल ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या, एक दिन पहले अपडेट किया था व्हाट्सएप स्टेटस

उधर, भीनमाल के पूनासा रोड पर नोहरा-आतेरा नाड़ी के बीच एक पिकअप ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। एएसआई नरेंद्र विश्नोई ने बताया कि मृतक वाड़ाभाड़वी निवासी मनोहरलाल विश्नोई (35) कार लेकर पूनासा से भीनमाल तरफ जा रहा था, उस दौरान घुमाव में कार पिकअप से टकराकर सड़क के पास नीम के पेड़ से टकराते हुए खेत में पलट गई। लोगों ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।