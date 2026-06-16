चूरू: स्कूल से घर लौटने की राह बनी आखिरी सफर, सड़क हादसे में शिक्षक की मौत

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बीदासर निवासी सुशील रेगर (32) अपने बहनोई चूरू निवासी दिनेश कुमार (41) के साथ बाइक पर सवार होकर सुजानगढ़ से बीदासर लौट रहे थे। इसी दौरान सोमवार रात करीब 9:30 बजे बैनाथा बस स्टैंड के पास सामने से आ रही एक एसयूवी ने कथित रूप से तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए और बाइक क्षतिग्रस्त हो गई।