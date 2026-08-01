Rajasthan News : कांग्रेस नेता अचानक गंदे नाले के कीचड़ में कूद पड़े, फिर सांप जैसे रेंगने लगे! Video Viral- वजह कर रही हैरान

राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ कस्बे में बुनियादी सुविधाओं की बदहाली और प्रशासनिक अनदेखी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का एक बेहद अनूठा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सुजानगढ़ के बागरेचा बास इलाके में लंबे समय से सड़कें पूरी तरह टूटी हुई थीं, नालियों का निर्माण अटका पड़ा था और गलियों में बदबूदार गंदा पानी फैला हुआ था। जब नगर परिषद के अधिकारियों ने समस्याओं का समाधान करने के बजाय जनप्रतिनिधि का फोन ही ब्लैकलिस्ट कर दिया, तो गुस्से में आए कांग्रेस नेता विद्या प्रकाश बागरेचा सीधे इलाके के गहरे कीचड़ और गंदे नाले के पानी के बीच सड़क पर ही धरने पर जाकर बैठ गए। कलेक्ट्रेट या दफ्तरों के बाहर टेंट लगाने के बजाय गंदे पानी में बैठकर दिए गए इस धरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।