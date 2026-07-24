Rajasthan: दिल्ली से युवक का अपहरण करने वाले बदमाश हथियारों के साथ अरेस्ट, डेढ़ करोड़ की मांगी थी फिरौती

चूरू। दिल्ली से अपहृत एक युवक को राजस्थान के चूरू जिले से सकुशल छुड़ाते हुए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने युवक के परिजनों से उसकी रिहाई के बदले 1.20 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की थी। अब पुलिस अपहरण के पूरे नेटवर्क और अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है।