Churu News: बैंकिंग की तैयारी कर रहे छात्र ने हॉस्टल में की आत्महत्या, 18 दिन पहले ही आया था

परिजनों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और शाम को भवानी शंकर ने यह कदम उठा लिया। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस हॉस्टल के छात्रों और संचालक से पूछताछ कर रही है। साथ ही घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।