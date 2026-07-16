Churu News: छुट्टी पर घर आए सेना के जवान की मौत, सोते समय हुआ हादसा, क्षेत्र में शोक की लहर

चूरू। राजस्थान के चूरू जिले में छुट्टी पर घर आए भारतीय सेना के एक जवान की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। तारानगर थाना क्षेत्र के मिखाला चंगोई गांव निवासी 40 वर्षीय सत्यवीर सिंह दो दिन पहले ही ड्यूटी से अवकाश लेकर अपने घर पहुंचे थे। बुधवार देर रात घर की छत पर सोते समय अचानक उनका पैर फिसल गया और वे नीचे गिर पड़े। गंभीर चोट लगने के कारण उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके।