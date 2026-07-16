16 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चूरू

Churu News: छुट्टी पर घर आए सेना के जवान की मौत, सोते समय हुआ हादसा, क्षेत्र में शोक की लहर

राजस्थान के चूरू जिले में छुट्टी पर घर लौटे भारतीय सेना के जवान के साथ दर्दनाक हादसा हो गया। महज दो दिन पहले ड्यूटी से गांव पहुंचे 40 वर्षीय सत्यवीर सिंह रात में छत पर सो रहे थे, तभी पैर फिसलने से नीचे गिर पड़े। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके।
2 min read
Google source verification

चूरू

image

Kamal Mishra

Jul 16, 2026

Churu Army Jawan Death

Churu Army Jawan Death : मृतक सत्यवीर सिंह (फाइल फोटो-पत्रिका) 

चूरू। राजस्थान के चूरू जिले में छुट्टी पर घर आए भारतीय सेना के एक जवान की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। तारानगर थाना क्षेत्र के मिखाला चंगोई गांव निवासी 40 वर्षीय सत्यवीर सिंह दो दिन पहले ही ड्यूटी से अवकाश लेकर अपने घर पहुंचे थे। बुधवार देर रात घर की छत पर सोते समय अचानक उनका पैर फिसल गया और वे नीचे गिर पड़े। गंभीर चोट लगने के कारण उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके।

तारानगर थाना पुलिस के अनुसार, घटना बुधवार देर रात की है। सत्यवीर सिंह रोज की तरह घर की छत पर सो रहे थे। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से उनका पैर फिसल गया और वे सीधे नीचे आ गिरे। हादसे के बाद परिजनों में अफरा-तफरी मच गई। घायल जवान को तत्काल तारानगर के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए चूरू के राजकीय भरतिया (डीबी) अस्पताल रेफर कर दिया गया।

पुलिस ने शव परिजनों को सौंपा

परिजन देर रात उन्हें चूरू अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद सत्यवीर सिंह को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर अस्पताल चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। गुरुवार को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

14 जुलाई को आए थे घर

तारानगर थाना के एएसआई राजू सिंह ने बताया कि मृतक के चाचा जले सिंह की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार, सत्यवीर सिंह भारतीय सेना में कार्यरत थे और 14 जुलाई को ही छुट्टी लेकर अपने गांव लौटे थे। घर आने के महज दो दिन बाद ही यह हादसा हो गया, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

यह वीडियो भी देखें :

पिता करते हैं खेती का काम

बताया गया कि सत्यवीर सिंह अपने पीछे माता-पिता, एक बड़े भाई और एक बड़ी बहन को छोड़ गए हैं। उनके पिता खेती-बाड़ी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। जवान की असामयिक मौत की खबर गांव में फैलते ही शोक की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों और परिचितों ने इसे परिवार के लिए अपूरणीय क्षति बताते हुए गहरा दुख जताया।

पुलिस जांच में जुटी

पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में मामला हादसे का प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है और मर्ग दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। छुट्टी पर घर लौटे जवान की इस दर्दनाक मौत से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है।

वडोदरा में राजस्थान के छात्र की हत्या: पिता को बचाने दौड़ा बेटा, चाकू के हमले में गई जान

ये भी पढ़ें
murder

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Jul 2026 06:37 pm

Published on:

16 Jul 2026 06:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / Churu News: छुट्टी पर घर आए सेना के जवान की मौत, सोते समय हुआ हादसा, क्षेत्र में शोक की लहर

बड़ी खबरें

View All

चूरू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Road Accident: सड़क हादसे में 1 युवक की मौत, भारतीय सेना का जवान घायल, बाइक-स्कूटी की हुई थी टक्कर

Bike Scooty Accident
चूरू

चूरू मंडी में रिश्वतखोरी का भंडाफोड़ : 10 हजार घूस लेते सचिव और कैशियर को ACB ने किया गिरफ्तार

Churu ACB Action
चूरू

Salasar Balaji Temple: सालासर बालाजी मंदिर में मोबाइल और स्मार्ट-वॉच के साथ नहीं मिलेगी एंट्री, आदेश जारी

Salasar Balaji Mobile Ban
चूरू

Churu: ‘पानी में नशीला पदार्थ मिलाता है ब्यूटी पार्लर संचालक’, युवतियों ने लगाया आरोप और कर दी पिटाई, वीडियो वायरल

beauty parlor news
चूरू

Churu Crime : “कैंसर मरीज” बनकर मंदिर पहुंचा… फिर रची करोड़ों की मूर्ति चोरी की साजिश!

Theft In Ancient Temple
चूरू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.