Churu Crime : “कैंसर मरीज” बनकर मंदिर पहुंचा… फिर रची करोड़ों की मूर्ति चोरी की साजिश!

जिला पुलिस अधीक्षक ने गठित की टीम

जैन समाज के गहरी धार्मिक आस्था का केंद्र से जुड़े मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने टीम गठित की। थानाधिकारी सतपाल बिश्नोई व एएसआई सुमेर सिंह के नेतृत्व में टीम ने तकनीकी साक्ष्य एवं मानवीय आसूचना से वारदात में प्रयुक्त यूपी नंबर की एसयूवी को चिन्हित किया। मथुरा आरटीओ से गाड़ी मालिक का पता लगाकर तीनों आरोपियों की पहचान की। पुलिस ने मथुरा-कोसी उत्तरप्रदेश में दबिश देकर तीनों आरोपियों के संभावित ठिकानों पर तलाश कर आरोपित इसराइल पुत्र इस्माइल भटियारा निवासी सराय शाही कस्बा छाता जिला मथुरा उत्तर प्रदेश हाल सराय शाही कोशी कलां, विनोद शर्मा पुत्र शिवनारायण शर्मा निवासी महोली रोड़ जनकपुरी मथुरा हाल मथुरा व नित्यानन्द बासनी पुत्र ओमपाल बासनी, निवासी विजय मौजपुर उतर पूर्व दिल्ली को दस्तयाब किया। पूछताछ में जुर्म प्रमाणित होने पर तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया।