Churu Accident : मौत बनकर आई एसयूवी, आमने-सामने की टक्कर में दो दोस्तों की मौत

परिजनों के अनुसार कार जयपुर से भादरा की ओर अपनी सही दिशा में जा रही थी। इसी दौरान सादुलपुर की तरफ से आ रही एक बिना नंबर की एसयूवी कथित रूप से गलत दिशा में और तेज गति से चलाते हुए कार से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में भादरा निवासी रामचन्द्र पुत्र गोविंदराम सिंधी तथा सिकरोड़ी निवासी पवन सिंह पुत्र सुरेश सिंह राजपूत की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं राजकुमार पुत्र कन्हैयालाल गंभीर रूप से घायल हो गए।