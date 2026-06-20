Churu: पैसों के विवाद में की हत्या, GRP कांस्टेबल ने दोस्त को चलती ट्रेन के आगे धकेला, 3 दिन पहले मिला था शव

मृतक के पुत्र पवन कुमार नायक ने 16 जून को जीआरपी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि उसके पिता जयप्रकाश 15 जून को जीआरपी कांस्टेबल मंजीत यादव के साथ घर से गए थे और वापस नहीं लौटे। देर रात करीब दो बजे पिता से फोन पर बात हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि वे मंजीत के साथ हैं और पैसों के लेन-देन का हिसाब करने जा रहे हैं। अगले दिन सुबह आरोपी मंजीत स्वयं घर पहुंचा और जयप्रकाश के बारे में पूछने लगा। कुछ देर बाद उसने बताया कि पहाड़सर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से जयप्रकाश की मौत हो गई है।