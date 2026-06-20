Jodhpur firing: विक्की फाइटर और उसके साथी पर हिस्ट्रीशीटर ने की थी फायरिंग, सामने आया मोंटू कंडारा गैंग कनेक्शन

ये पूरा घटनाक्रम एक कॉम्पलेक्स के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि विक्की फाइटर और सन्नी हंस के पास बैठे थे, तभी हथियारों से लैस बदमाशों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। इनमें एक युवक बॉम्बे मोटर चौराहे की तरफ भागा, जबकि दूसरा पास के ही कॉम्पलेक्स में जान बचाने के लिए दौड़ा। इसी दौरान वह नीचे गिर गया। बदमाश घायल युवक पर लगातार हमला करते रहे। बदमाशों ने इस दौरान करीब 3 राउंड फायर भी किए। पुलिस ने मौके पर एफएसएल की टीम टीम बुलाई, जिसने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं।