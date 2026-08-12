Rajasthan: भंवरी देवी हत्याकांड में डीजीपी का बड़ा एक्शन, SIT का हुआ गठन, लगातार बढ़ रहा दबाव

फलोदी। जिले के लोहावट क्षेत्र में भंवरी देवी विश्नोई हत्याकांड का 16 दिन बाद भी खुलासा नहीं होने से बढ़ते जनआक्रोश के बीच पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने बड़ा कदम उठाया है। डीजीपी ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया है। टीम जोधपुर रेंज आईजी के निर्देशन में काम करेगी और उसे तीन दिन के भीतर अपनी पहली रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। हत्याकांड को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस नेता सचिन पायलट समेत कई नेताओं की ओर से भी आरोपियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की जा चुकी है।