Churu Crime : रात के अंधेरे में चल रही थी तस्करी, टोल नाके पर पकड़ा गया लकड़ियों का जखीरा

चूरू. हरियाली पर डाका डालने वालों के खिलाफ चूरू पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ढाढ़र टोल नाके के पास लकड़ी तस्करी के एक बड़े नेटवर्क पर चोट की है। सदर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान ट्रक सहित पांच वाहनों को पकड़ा, जिनमें भारी मात्रा में लकड़ियां भरी हुई थीं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि लकड़ियों का यह जखीरा हरियाणा ले जाया जा रहा था।
चूरू. हरियाली पर डाका डालने वालों के खिलाफ चूरू पुलिस (Churu Police) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ढाढ़र टोल नाके के पास लकड़ी तस्करी के एक बड़े नेटवर्क पर चोट की है। सदर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान ट्रक सहित पांच वाहनों को पकड़ा, जिनमें भारी मात्रा में लकड़ियां भरी हुई थीं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि लकड़ियों का यह जखीरा हरियाणा ले जाया जा रहा था।
मुखबिर की सूचना बनी तस्करों के लिए मुसीबत
पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि लकड़ियों से भरे कुछ वाहन जिले से बाहर जाने वाले हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए सदर थाना पुलिस ने ढाढ़र टोल नाके के पास नाकाबंदी कर वाहनों की सघन जांच शुरू की। इसी दौरान पांच संदिग्ध वाहनों को रोककर तलाशी ली गई तो उनमें बड़ी मात्रा में लकड़ियां भरी मिलीं।
टोल नाके पर खुला तस्करी का खेल
जांच के दौरान पुलिस ने ट्रक समेत पांच वाहनों को मौके पर ही जब्त कर लिया। लकड़ियों की मात्रा और परिवहन के तरीके को देखते हुए मामला संगठित तस्करी से जुड़ा माना जा रहा है। कार्रवाई के दौरान कुछ समय के लिए टोल क्षेत्र में लोगों की भीड़ भी जमा हो गई।
अब वन विभाग खंगालेगा पूरा मामला
पुलिस ने जब्त वाहनों और लकड़ियों को आगे की कार्रवाई के लिए वन विभाग के सुपुर्द कर दिया है। वन विभाग अब यह जांच करेगा कि लकड़ियां किस प्रजाति की हैं, उन्हें काटने और परिवहन करने के लिए आवश्यक अनुमति थी या नहीं, तथा दस्तावेज वैध हैं अथवा नहीं।
हरियाणा कनेक्शन की भी होगी पड़ताल
प्रारंभिक जानकारी में लकड़ियों को हरियाणा (Haryana) ले जाने की बात सामने आई है। ऐसे में जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि लकड़ियां कहां से काटी गईं और उनका अंतिम गंतव्य कौन-सा था। जांच के बाद तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आ सकती है।
हरियाली के दुश्मनों पर सख्ती जारी
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि क्षेत्र में लकड़ी तस्करी (Timber smuggling) सहित अन्य अवैध गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
खास खबर
ट्रेंडिंग