Churu Crime : रात के अंधेरे में चल रही थी तस्करी, टोल नाके पर पकड़ा गया लकड़ियों का जखीरा

चूरू. हरियाली पर डाका डालने वालों के खिलाफ चूरू पुलिस (Churu Police) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ढाढ़र टोल नाके के पास लकड़ी तस्करी के एक बड़े नेटवर्क पर चोट की है। सदर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान ट्रक सहित पांच वाहनों को पकड़ा, जिनमें भारी मात्रा में लकड़ियां भरी हुई थीं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि लकड़ियों का यह जखीरा हरियाणा ले जाया जा रहा था।