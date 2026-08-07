Banswara: छोटे बेटे की एक गलती के कारण पकड़े गए फरार आरोपी, पिता-पुत्रों की जोड़ी ने की थी करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी

दर्ज रिपोर्ट पर पुलिस काफी समय से उनको ढूंढ रही थी। गंभीर मामले के कारण पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपतसिंह के निर्देशन व आरपीएस वृत्ताधिकारी वृत्त गढी बाबूलाल रेगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना स्तर पर टीम का गठन कर निरन्तर दबिशें दी गई। पुलिस अधीक्षक ने सात-सात हजार का ईनाम घोषित किया। जिस पर पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों व मुखबीरी से महाराष्ट्र के आष्ट्रा और पुणे में छिपे आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद उनको न्यायालय में पेश किया गया। लोहारिया थाने की टीम में प्रवीणसिंह, जयवर्धनसिंह, विजेश, किन्नीराजसिंह मुख्य सहयोगी रहे।