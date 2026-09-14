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Banswara Nagar Parishad Result : भाजपा ने मारी बाजी, सिर्फ 3 वोटों से जीती कामिनी आचार्य, जानें और रोचक आंकड़े

Banswara Nagar Parishad Result : बांसवाड़ा नगर परिषद में आखिरकार भाजपा ने बाजी मार ली है। इस चुनाव में कई रोचक आंकड़े देखने को मिले, एक उम्मीदवार सिर्फ 3 वोट से जीती। 60 वार्डों में कौन जीता कौन हारा, देखें सारिणी।
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बांसवाड़ा

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Sanjay Kumar Srivastava

Sep 14, 2026

banswara nagar parishad 60 wards result know who won and lost

Banswara Nagar Parishad Result : फाइल फोटो पत्रिका

Banswara Nagar Parishad Result : बांसवाड़ा नगर परिषद में आखिरकार भाजपा ने बाजी मार ली है। भाजपा ने 60 वार्डों में से 34 वार्डों में जीत दर्ज की है। वहीं 22 वार्डों में कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी रहे, जबकि 4 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मारी। एसडीएम भागचंद के अनुसार, नगर परिषद में कुल 60 वार्ड हैं। इनमें से एक वार्ड में प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुका है। ऐसे में सोमवार सुबह 8 बजे से शेष 59 वार्डों के लिए चुनाव हुआ था। इन 59 वार्डों के लिए कुल 97 पोलिंग बूथों पर मतदान कराया गया।

सिर्फ 3 वोटों से जीतीं कामिनी आचार्य

बांसवाड़ा नगर परिषद के 60 वार्डों में कई में बेहद रोचक मुकाबला हुआ है। वार्ड 11 में भाजपा की कामिनी आचार्य और कांग्रेस के जुमाना के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। सिर्फ 3 वोटों से कामिनी आचार्य ने जीत दर्ज की। इसके बाद वार्ड 55 में भाजपा के लक्ष्मीकांत ताबियार ने कांग्रेस के लोकेश को सिर्फ 20 वोटों के अंतर से हराया है। वार्ड 48 भाजपा के सुरेश पण्ड्या ने कांग्रेस के अजय को 23 वोटों से पराजित किया। वार्ड 52 में कांग्रेस के धर्मेन्द्र तेली ने भाजपा के कन्हैया लाल राठौड़ पर 23 वोटों से जीत दर्ज की है। वार्ड 28 में कांग्रेस के आशीष मेहता ने भाजपा के तपन मेघवात को 43 वोटों हरा दिया।

सबसे बड़ी जीत भाजपा के महेश चंद्र तेली ने की दर्ज

बांसवाड़ा नगर परिषद में सबसे बड़ी जीत की बात की जाए तो वार्ड 47 में भाजपा के महेश चंद्र तेली ने दर्ज की है। महेश चंद्र तेली ने कांग्रेस के मनोज को 809 वोटों से ​हराया है। इसी प्रकार भारी वोटों से जीत दर्ज करने वालों में वार्ड 37 से भाजपा के चंकी शाह (756), वार्ड 53 से कांग्रेस की बानू बी (670), वार्ड 56 से कांग्रेस के मोहम्मद साजिद नायक (466) और वार्ड 25 से भाजपा के नाहरसिंह (441) शामिल हैं।

आठवीं बार पार्षद बनी देवबाला

वार्ड 21 से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर चुनावी मैदान में उतरी देवबाला इस बार आठवीं बार लगातार चुनाव जीती है।

बांसवाड़ा नगर परिषद के 60 वार्डों का रिजल्ट देखें

वार्डभाजपा (BJP)कांग्रेस (Congress)बीएपी (BAP)विजेता
1दोलतसिंहकेशवलाल निनामाहेमंत राणाकिशोर डिंडोर (निर्दलीय)
2जीवा कुमारीकलाभाजपा
3बापूलालदिपकअर्जुन लाल मकवाना (निर्दलीय)
4दिनेश राणासुरेशभाजपा
5दिनेश पूरीगोविन्द गुर्जरभाजपा
6चांदनीपूनमभाजपा
7युगलमुकेशभाजपा
8शीतल भंडारीअरूणभाजपा
9मुकेश रावतऋतुराज दिक्षितभाजपा
10हेमंत कुमारसंजय चौधरीविवेक अधिकारीभाजपा
11कामिनीजुमानाभाजपा
12सोनिया वैष्णवरेखाभाजपा
13गौरव सिंह रावऊंकारलाललोकेंद्र वैष्णव (निर्दलीय)
14सविताप्रमिलाभाजपा
15पिंकी मीणाप्रियंकाकृपा / मनीषकांग्रेस
16इंद्रजीतप्रकाशकांग्रेस
17राजेश कटारागौतमकांग्रेस
18नेहा बत्राकैलाश कुंवरभाजपा
19दीपक जोशीराजेन्द्रकमलेश चरपोटाभाजपा
20मांगीलालमुकेश कुमारभाजपा
21देवीलालदेवबालापदमचंद सोगराकांग्रेस
22अभिजीत जैनगोकुलकांग्रेस
23सरोजजसूभाजपा
24मयंक जेनसुधीरभाजपा
25नाहर सिंहगोविंदाभाजपा
26महावीर बोहराराजीव कुमार जुवाभाजपा
27श्यामा राणागौतम निनामापूर्णानंद पांडेकांग्रेस
28तपन मेघवातआशीषकांग्रेस
29सूरज थमीरधनेश्वरभाजपा
30चांदनी जेनआंचलभाजपा
31संतोष पंवारअनिताभाजपा
32कांतिलालसेवाललालभाजपा
33डिम्पल भट्टअमृतभाजपा
34रीता डोडियारकलाकांग्रेस
35भारत सिंहविपिनकांग्रेस
36रानू तोमरप्रियंका मईडासरोज निनामाकांग्रेस
37चंकी शाहदिलीप कुमारभाजपा
38शाहिद बाजुलेखा खानशबाना खानकांग्रेस
39रफीक मोहम्मदफिरदोस खानसमीर खानकांग्रेस
40शबनम बीशमीमबेनजीरकांग्रेस
41जहीर अहमदमेहबूब खानशाहिद सिंधीकांग्रेस
42गायत्री शर्माप्रदीप तेलीभाजपा
43महेंद्र सिंह राठौड़हेमेन्द्र सिंहभाजपा
44तरंग मेहतानवीनभाजपा
45वनिता पाठकसुमन कुंवरभाजपा
46राकेश कटाराचंदाबबला निनामाकांग्रेस
47महेश चंद्र तेलीमनोजभाजपा
48सुरेश पण्डयाअजयभाजपा
49भरत जोशीमुकेश नायकभाजपा
50फखरुद्दीन हुसैनअब्दुल कादिरहुसैन इब्राहिम टाटीवाला (निर्दलीय)
51मधु मेहतासुनिताभाजपा
52कन्हैया लाल राठौड़धर्मेन्द्र तेलीकांग्रेस
53संतोषबानो बीसितारा सिंधीकांग्रेस
54आबिद मंसूरीराजेश्वरी शर्माकांग्रेस
55लक्ष्मीकांत ताबियारलोकेशप्रताप मईड़ाभाजपा
56मोहम्मद जावेद शेखमोहम्मद साजिद नायकसिराज खानकांग्रेस
57नईम शेखफखरुद्दीन रतलामवालाहसमत उल्ला खानकांग्रेस
58मोहम्मद सईदनदीम अहमदमोहम्मद समीर रंगरेजकांग्रेस
59रुकसानाशाहिस्ता परवीनशहनाज खानकांग्रेस
60रंगजी निनामाजयेश निनामाप्रदीप गणावाभाजपा

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Updated on:

14 Sept 2026 04:00 pm

Published on:

14 Sept 2026 04:00 pm

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