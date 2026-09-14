Banswara Nagar Parishad Result : भाजपा ने मारी बाजी, सिर्फ 3 वोटों से जीती कामिनी आचार्य, जानें और रोचक आंकड़े

1 दोलतसिंह केशवलाल निनामा हेमंत राणा किशोर डिंडोर (निर्दलीय)

2 जीवा कुमारी कला — भाजपा

3 बापूलाल दिपक — अर्जुन लाल मकवाना (निर्दलीय)

4 दिनेश राणा सुरेश — भाजपा

5 दिनेश पूरी गोविन्द गुर्जर — भाजपा

6 चांदनी पूनम — भाजपा

7 युगल मुकेश — भाजपा

8 शीतल भंडारी अरूण — भाजपा

9 मुकेश रावत ऋतुराज दिक्षित — भाजपा

10 हेमंत कुमार संजय चौधरी विवेक अधिकारी भाजपा

11 कामिनी जुमाना — भाजपा

12 सोनिया वैष्णव रेखा — भाजपा

13 गौरव सिंह राव ऊंकारलाल — लोकेंद्र वैष्णव (निर्दलीय)

14 सविता प्रमिला — भाजपा

15 पिंकी मीणा प्रियंका कृपा / मनीष कांग्रेस

16 इंद्रजीत प्रकाश — कांग्रेस

17 राजेश कटारा गौतम — कांग्रेस

18 नेहा बत्रा कैलाश कुंवर — भाजपा

19 दीपक जोशी राजेन्द्र कमलेश चरपोटा भाजपा

20 मांगीलाल मुकेश कुमार — भाजपा

21 देवीलाल देवबाला पदमचंद सोगरा कांग्रेस

22 अभिजीत जैन गोकुल — कांग्रेस

23 सरोज जसू — भाजपा

24 मयंक जेन सुधीर — भाजपा

25 नाहर सिंह गोविंदा — भाजपा

26 महावीर बोहरा राजीव कुमार जुवा — भाजपा

27 श्यामा राणा गौतम निनामा पूर्णानंद पांडे कांग्रेस

28 तपन मेघवात आशीष — कांग्रेस

29 सूरज थमीर धनेश्वर — भाजपा

30 चांदनी जेन आंचल — भाजपा

31 संतोष पंवार अनिता — भाजपा

32 कांतिलाल सेवाललाल — भाजपा

33 डिम्पल भट्ट अमृत — भाजपा

34 रीता डोडियार कला — कांग्रेस

35 भारत सिंह विपिन — कांग्रेस

36 रानू तोमर प्रियंका मईडा सरोज निनामा कांग्रेस

37 चंकी शाह दिलीप कुमार — भाजपा

38 शाहिद बा जुलेखा खान शबाना खान कांग्रेस

39 रफीक मोहम्मद फिरदोस खान समीर खान कांग्रेस

40 शबनम बी शमीम बेनजीर कांग्रेस

41 जहीर अहमद मेहबूब खान शाहिद सिंधी कांग्रेस

42 गायत्री शर्मा प्रदीप तेली — भाजपा

43 महेंद्र सिंह राठौड़ हेमेन्द्र सिंह — भाजपा

44 तरंग मेहता नवीन — भाजपा

45 वनिता पाठक सुमन कुंवर — भाजपा

46 राकेश कटारा चंदा बबला निनामा कांग्रेस

47 महेश चंद्र तेली मनोज — भाजपा

48 सुरेश पण्डया अजय — भाजपा

49 भरत जोशी मुकेश नायक — भाजपा

50 फखरुद्दीन हुसैन अब्दुल कादिर — हुसैन इब्राहिम टाटीवाला (निर्दलीय)

51 मधु मेहता सुनिता — भाजपा

52 कन्हैया लाल राठौड़ धर्मेन्द्र तेली — कांग्रेस

53 संतोष बानो बी सितारा सिंधी कांग्रेस

54 आबिद मंसूरी राजेश्वरी शर्मा — कांग्रेस

55 लक्ष्मीकांत ताबियार लोकेश प्रताप मईड़ा भाजपा

56 मोहम्मद जावेद शेख मोहम्मद साजिद नायक सिराज खान कांग्रेस

57 नईम शेख फखरुद्दीन रतलामवाला हसमत उल्ला खान कांग्रेस

58 मोहम्मद सईद नदीम अहमद मोहम्मद समीर रंगरेज कांग्रेस

59 रुकसाना शाहिस्ता परवीन शहनाज खान कांग्रेस