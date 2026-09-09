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राजस्थान संपर्क पोर्टल पर PM मोदी और CM भजनलाल के खिलाफ अमर्यादित शब्द, युवक पर केस दर्ज

राजस्थान संपर्क पोर्टल पर अमर्यादित शब्द इस्तेमाल करने का मामला सामने आया है। अंबिका कॉलोनी निवासी प्रतीक नाम के युवक ने बिजली कटौती से परेशान होकर शिकायत दर्ज कराई। इसमें उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया।
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बांसवाड़ा

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Arvind Rao

Sep 09, 2026

rajasthan sampark portal

राजतालाब थाने में युवक के खिलाफ मामला दर्ज (पत्रिका फोटो)

Rajasthan Sampark Portal: बांसवाड़ा जिले में राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ गाली-गलौज और अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर बांसवाड़ा नगर परिषद आयुक्त प्रकाश डूडी ने युवक के खिलाफ राजतालाब थाने में शिकायत दर्ज करवाई है।

बता दें कि राजतालाब थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, अंबिका कॉलोनी निवासी प्रतीक नाम के युवक ने 7 सितंबर को राजस्थान संपर्क पोर्टल के 181 नंबर पर दो बार शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में बिजली कटौती को लेकर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ अभद्र भाषा और अपशब्दों का प्रयोग किए जाने की बात सामने आई है।

नगर परिषद आयुक्त ने ली शिकायत की जानकारी

मामला सामने आने के बाद नगर परिषद आयुक्त प्रकाश डूडी ने शिकायत की जानकारी ली। जांच में सामने आया कि युवक प्रतीक बिजली की समस्या से आहत था। हालांकि, शिकायत में अपनी समस्या रखने के दौरान उसने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल के खिलाफ अमर्यादित शब्दों और अपशब्दों का इस्तेमाल किया।

राजतालाब थाने में युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

इसके बाद बांसवाड़ा नगर परिषद आयुक्त ने मामले को लेकर राजतालाब थाने में युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। मामला राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायत से जुड़ा है।

गौरतलब है कि राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लोग अपनी विभिन्न समस्याओं और शिकायतों को संबंधित विभाग तक पहुंचाते हैं। इस मामले में बिजली कटौती की समस्या को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन शिकायत में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए जाने के बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया।

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Updated on:

09 Sept 2026 09:50 pm

Published on:

09 Sept 2026 09:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / राजस्थान संपर्क पोर्टल पर PM मोदी और CM भजनलाल के खिलाफ अमर्यादित शब्द, युवक पर केस दर्ज

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