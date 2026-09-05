बांसवाड़ा: बैंक मैनेजर ही ले उड़ा ग्राहकों के 58 लाख रुपए, जानें पूरा मामला

रकम देने के बाद प्लॉट या पैसे लौटाने की मांग करने पर आरोपी टालमटोल करने लगा। आरोप है कि कई बार बातचीत और पारिवारिक स्तर पर समझाइश के बावजूद न प्लॉट दिया गया, न रकम लौटाई। मुकेश ने आरोपी पर पुलिस में शिकायत करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। सदर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच एएसआई नानूलाल को सौंपी है।