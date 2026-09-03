कांग्रेस को झटका: बांसवाड़ा के वार्ड 12 में प्रत्याशी ने नामांकन लिया वापस, भाजपा की सोनिया वैष्णव की निर्विरोध जीत तय

कांग्रेस के लिए नामांकन खारिज होने का आंकड़ा भाजपा से ज्यादा रहा। पार्टी के 57 प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा नुकसान अजमेर और पाली में हुआ, जहां कांग्रेस के क्रमश: 25 और 9 प्रत्याशियों के नामांकन खारिज हुए। हनुमानगढ़ में भी तीन प्रत्याशी मैदान से बाहर हो गए। बीकानेर, टोंक, भीम और श्रीगंगानगर में कांग्रेस के दो-दो नामांकन निरस्त हुए, जबकि बाकी स्थानों पर एक-एक प्रत्याशी का नामांकन खारिज हुआ। दूसरी ओर भाजपा के 42 प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त हुए। अजमेर में भाजपा के 22 नामांकन खारिज हुए, जबकि दौसा और करौली में तीन-तीन तथा सवाई माधोपुर में दो प्रत्याशी मैदान से बाहर हो गए। नागौर, बीकानेर, टोंक, पाली, बूंदी, भीम, देवगढ़, श्रीगंगानगर और अलवर में भी भाजपा के प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त हुए हैं।