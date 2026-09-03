Rajasthan Politics : ‘मेरी टिकट कटी नहीं, चोरी हुई है’, बीकानेर कांग्रेस जिलाध्यक्ष से मारपीट करने वाले ‘फरार’ शख्स के बैक-टू-बैक दो वीडियो, किया ‘खुलासा’!

राजस्थान के बीकानेर जिले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष और पूर्व IPS अधिकारी मदन गोपाल मेघवाल से हुई सार्वजनिक मारपीट के हाई-प्रोफाइल मामले में एक नया और विवादित मोड़ आ गया है। बीकानेर पुलिस ने पीड़ित जिलाध्यक्ष की रिपोर्ट पर SC-ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम समेत गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करते हुए 4 आरोपियों को त्वरित कार्रवाई कर गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन घटना के बाद से फरार चल रहा मुख्य आरोपी मोहित अरोड़ा (पूर्व पार्षद दीपक अरोड़ा का बेटा) पुलिस की पकड़ से दूर होने के बावजूद सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव है। मोहित ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बैक-टू-बैक दो वीडियो जारी कर पूरी घटना पर हैरान करने वाले खुलासे किए हैं और दावा किया है कि जिलाध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल ने उनकी पार्टी टिकट की 'चोरी' की है।