3 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बीकानेर

निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस में ‘घमासान’, जिलाध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल से मारपीट के बाद अब ऑडियो ने बढ़ाई खलबली

एक तरफ शहर कांग्रेस अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल के साथ मारपीट की घटना सामने आई, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे यशपाल गहलोत और दीपक अरोड़ा के बीच मोबाइल पर हुई बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Anil Prajapat

Sep 03, 2026

Bikaner Congress Viral Audio

बीकानेर कांग्रेस जिलाध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल। फोटो: पत्रिका

बीकानेर। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस में बुधवार का दिन सियासी उठापटक और अंतर्कलह के नाम रहा। एक तरफ शहर कांग्रेस अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल के साथ मारपीट की घटना सामने आई, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे यशपाल गहलोत और दीपक अरोड़ा के बीच मोबाइल पर हुई बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ऑडियो में गहलोत शहर जिलाध्यक्ष पर टिकट को लेकर गंभीर आरोप लगाते सुनाई दे रहे हैं।

वायरल ऑडियो में गहलोत कथित तौर पर कहते सुनाई दे रहे हैं कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने मोहित अरोड़ा की टिकट काटी नहीं, बल्कि ‘चुराई’ है। वे जिलाध्यक्ष को ‘चोर’ कहते हुए यह भी कहते सुनाई दे रहे हैं कि वे यह बात खुलेआम कहेंगे। बातचीत में देहात कांग्रेस अध्यक्ष पर भी आरोप लगाए गए हैं और दोनों जिलाध्यक्षों पर मिलकर टिकट में गड़बड़ी करने की बात कही गई है। गहलोत कथित तौर पर प्रदेशाध्यक्ष और प्रभारी तक मामला ले जाने तथा टिकट नहीं मिलने पर विरोध करने की बात भी कहते सुनाई दे रहे हैं।

हमले को लेकर उठे सवाल

बीकानेर शहर कांग्रेस अध्यक्ष मेघवाल पर हुए हमले के बाद वायरल ऑडियो को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या टिकट वितरण को लेकर चल रही अंदरूनी खींचतान का इस घटनाक्रम से कोई संबंध है। हालांकि, इस संबंध में कोई प्रत्यक्ष तथ्य सामने नहीं आया है। देहात कांग्रेस अध्यक्ष बिसनाराम सियाग ने बातचीत में कहा कि हमले के पीछे किसी बड़े नेता का हाथ होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

एक सप्ताह में दूसरी मारपीट

कांग्रेस में मारपीट की यह घटना एक सप्ताह में दूसरी बताई जा रही है। इससे पहले पूर्व पार्षद सुनील गेधर के साथ मारपीट का मामला सामने आया था। अब जिलाध्यक्ष के साथ हुई घटना ने प्रदेश नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है। निकाय चुनाव के बीच सामने आ रही इन घटनाओं का चुनावी समीकरण और कांग्रेस के प्रदर्शन पर कितना असर पड़ेगा, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा।

वीडियो-ऑडियो ने बढ़ाई अंदरूनी कलह

निकाय चुनाव से ठीक पहले पूर्व मंत्री डॉ. बीडी कल्ला से जुड़ा वीडियो और अब पूर्व जिलाध्यक्ष यशपाल गहलोत का ऑडियो वायरल होने से कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति फिर चर्चा में आ गई है। राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि पूर्व मंत्री से जुड़ा वीडियो वायरल कराने के पीछे कांग्रेस के ही एक नेता का हाथ था। वीडियो वायरल करने वाला पूर्व पार्षद फिलहाल निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में है।

टिकट वितरण को लेकर पार्टी के ही वरिष्ठ नेताओं के बीच सार्वजनिक रूप से आरोप-प्रत्यारोप सामने आने से कांग्रेस की एकजुटता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रदेश नेतृत्व इन घटनाओं को किस तरह लेता है और निकाय चुनाव से पहले पार्टी में बढ़ती अंदरूनी खींचतान को कैसे थामता है।

kota: जयपुर की नेहा ने परिवार के खिलाफ जाकर की थी लव मैरिज, अब संदिग्ध अवस्था में मौत; गले पर मिले निशान से गहराया रहस्य

ये भी पढ़ें
Dharna Sharma-1

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Sept 2026 09:25 am

Published on:

03 Sept 2026 09:25 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस में ‘घमासान’, जिलाध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल से मारपीट के बाद अब ऑडियो ने बढ़ाई खलबली

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान: कांग्रेस ने ‘पिता-पुत्र’ को 6 साल के लिए किया सस्पेंड, बीकानेर जिलाध्यक्ष मदन मेघवाल से मारपीट के बाद सख्त एक्शन

Deepak Arora Mohit Arora
बीकानेर

बीकानेर शहर कांग्रेस अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल के साथ मारपीट, कुर्ता फाड़ा; सामने आया वीडियो

Madan Gopal Meghwal-1
बीकानेर

राजस्थान निकाय चुनाव: वोटिंग से पहले खुला BJP का खाता, बीकानेर में लीला गहलोत की निर्विरोध जीत तय

BJP Candidate Leela Gehlot
बीकानेर

Rajasthan: महिपाल सिंह मकराना की भाजपा को चेतावनी, निकाय चुनाव में ताकत का एहसास कराएगी करणी सेना

Mahipal Singh Makrana
बीकानेर

…ताकि बढ़े मतदान प्रतिशत, पाटों पर चौपाल, उठी मतदान की बात

पाटा चौपाल: दुकानदारों, ग्राहकों और स्थानीय लोगों से की अधिकाधिक मतदान की अपील
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.