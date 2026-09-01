Rajasthan: महिपाल सिंह मकराना की भाजपा को चेतावनी, निकाय चुनाव में ताकत का एहसास कराएगी करणी सेना

बीकानेर। आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर राजस्थान की सियासत में श्री राजपूत करणी सेना के ऐलान ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने बीकानेर में प्रेस वार्ता कर कहा कि करणी सेना निकाय चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों का बहिष्कार करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूजीसी रोलबैक की मांग को लेकर संगठन का आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक सरकार इस मुद्दे पर पुनर्विचार नहीं करती। मकराना ने चेतावनी दी कि समय रहते सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।