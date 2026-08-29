स्वाइन फ्लू को लेकर पीबीएम अलर्ट, मरीज नहीं फिर भी डी वार्ड तैयार

स्वाइन फ्लू का फिलहाल कोई मरीज सामने नहीं आया है, लेकिन संभावित खतरे को देखते हुए पीबीएम अस्पताल ने पहले से तैयारी शुरू कर दी है। अस्पताल प्रशासन ने डी वार्ड को सीजनल वार्ड के रूप में आरक्षित किया है। साथ ही स्वाइन फ्लू के संदिग्ध मरीजों के लिए अलग से सैंपल लेने की व्यवस्था भी की जा रही है। राजस्थान से बाहर स्वाइन फ्लू के मरीज सामने आने के बाद राज्य में सतर्कता बढ़ाई गई है, जिसके मद्देनजर पीबीएम प्रशासन ने भी एहतियाती कदम उठाए हैं। अस्पताल अधीक्षक डॉ. बीसी घीया ने बताया कि पीबीएम में अभी तक स्वाइन फ्लू का कोई मरीज रिपोर्ट नहीं हुआ है। इसके बावजूद संक्रमण की आशंका को देखते हुए डी वार्ड को सीजनल वार्ड के रूप में तैयार रखा गया है। संदिग्ध मरीज मिलने पर उनके सैंपल अलग से लिए जाएंगे।