बीकानेर में पकड़ी गई बांग्लादेशी महिला, 8 महीने पहले भारत में की थी एंट्री, जांच एजेंसियां कर रहीं पूछताछ

पुलिस के अनुसार हिरासत में ली गई महिला की पहचान नीला (27), पत्नी सैफुमुल्ला के रूप में हुई है। शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि वह बांग्लादेश से भारत आने के बाद अलग-अलग स्थानों पर रही। मजदूरी की तलाश में वह गुजरात भी गई और बाद में बीकानेर पहुंची। अब जांच एजेंसियां उसके भारत में प्रवेश करने के रास्ते और यहां तक पहुंचने की पूरी कड़ी का पता लगाने में जुटी हैं।