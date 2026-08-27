राजस्थान में कैंसर मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़: सीरिंज से दवा निकाली, खाली वॉयल में भरी नकली मेडिसिन

अब जांच इस बात पर केंद्रित है कि जब्त वॉयल कहां से आई। क्या दवा माफियाओं ने बैच नंबर की नकल की या अस्पतालों से खाली वॉयल निकालकर उनमें नकली दवा भरी गई। जांच का सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली बाजार तक पहुंची नकली दवा का बीकानेर की सरकारी सप्लाई से क्या संबंध है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि गिरोह को असली दवा या खाली वॉयल अस्पतालों से मिली या नकली दवा तैयार करने के लिए केवल बैच नंबर की नकल की गई।