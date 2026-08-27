27 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बीकानेर

राजस्थान में कैंसर मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़: सीरिंज से दवा निकाली, खाली वॉयल में भरी नकली मेडिसिन

कैंसर मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया कि गिरोह असली कैंसर इंजेक्शन की शीशियों से सीरिंज के जरिए दवा निकालकर बाजार में बेच देता था। बाद में उन्हीं खाली वायल में पानी और खतरनाक केमिकल भरकर नकली दवा तैयार कर दी जाती थी।
2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Arvind Rao

Aug 27, 2026

cancer drug fraud in rajasthan

Cancer Drug Fraud in Rajasthan (Photo-AI)

Cancer Drug Fraud in Rajasthan: बीकानेर: कैंसर मरीजों की जान बचाने वाली दवा के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। असली कैंसर दवा की शीशियों से सीरिंज के जरिए दवा निकालकर बाजार में बेचने और बाद में उन्हीं खाली वॉयल में पानी और केमिकल भरकर नकली दवा तैयार करने का पता चला है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की ओर से जब्त कैंसर दवाओं की विदेश की लैब में जांच कराई गई, जिसमें दवा नकली पाई गई।

दिल्ली औषधि नियंत्रक अधिकारी ने दवा कंपनी से जब्त दवाओं के नमूने विदेश की लैब में भेजे। जांच रिपोर्ट राजस्थान सरकार को भी दी गई है। अब दिल्ली क्राइम ब्रांच के साथ औषधि विभाग भी मामले की जांच कर रहा है। क्राइम ब्रांच के अनुसार, गिरोह असली दवा की वॉयल से सीरिंज के जरिए दवा निकालकर बाजार में बेचता था। खाली वॉयल में पानी और केमिकल भरकर उसे दोबारा इस्तेमाल किया जाता था। क्राइम ब्रांच पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ रही है।

बैच नंबर से जुड़ी बीकानेर की कड़ी

मामले की सबसे अहम कड़ी बीकानेर के पीबीएम अस्पताल स्थित आचार्य तुलसी कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र तक पहुंच रही है। राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरएमएससीएल) की ओर से बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर को कैंसर की दवा सप्लाई की गई थी। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने जो दवा जब्त की, उसका बैच नंबर और आचार्य तुलसी कैंसर अस्पताल को मिली दवा का बैच नंबर एक ही बताया जा रहा है।

अस्पताल से वॉयल चोरी या बैच नंबर की नकल?

अब जांच इस बात पर केंद्रित है कि जब्त वॉयल कहां से आई। क्या दवा माफियाओं ने बैच नंबर की नकल की या अस्पतालों से खाली वॉयल निकालकर उनमें नकली दवा भरी गई। जांच का सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली बाजार तक पहुंची नकली दवा का बीकानेर की सरकारी सप्लाई से क्या संबंध है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि गिरोह को असली दवा या खाली वॉयल अस्पतालों से मिली या नकली दवा तैयार करने के लिए केवल बैच नंबर की नकल की गई।

दिल्ली पुलिस कर रही जांच

दिल्ली पुलिस की ओर से जब्त कैंसर की दवा जांच में नकली पाई गई है। मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। दवा बाजार तक कैसे पहुंची और बैच नंबर की नकल हुई या खाली वॉयल में नकली दवा भरी गई, यह जांच का विषय है।
-पुखराज सैन, निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

राजस्थान के 19 साल के अग्निवीर की हार्ट अटैक से निधन, अंतिम विदाई में रो पड़ा पूरा गांव; 2 महीने पहले पहनी थी वर्दी

ये भी पढ़ें
agniveer gopal singh dies of heart attack

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Aug 2026 07:31 am

Published on:

27 Aug 2026 07:31 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / राजस्थान में कैंसर मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़: सीरिंज से दवा निकाली, खाली वॉयल में भरी नकली मेडिसिन

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

इंटरनेट बंद होने से बढ़ी कैंसर मरीजों की पीड़ा

कैंसर सेंटर में मरीजों की भीड़
बीकानेर

बीकानेर की बदहाल सड़कों से लेकर सफाई तक… जनप्रहरियों ने उठाए शहर के मुद्दे

बैठक के दौरान उपस्थित जनप्रहरी 
बीकानेर

बीकानेर में हादसा: रेड सिग्नल पर रुकी बाइक को बस ने 15 मीटर तक घसीटा, इकलौते बेटे की मौके पर मौत; बिलख पड़े माता-पिता

deceased shreyansh goswami
बीकानेर

99 फीसदी तैयार हुआ लालगढ़ स्टेशन, अब उद्घाटन का इंतजार

लालगढ़ रेलवे स्टेशन
बीकानेर

पंजाब से साझा किया तस्करी का रूट और अपराधियों का नेटवर्क

बैठक में पुलिस अ​धिकारियों को दिशा-निर्देश देते आईजी ओमप्रकाश 
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.