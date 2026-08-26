इंटरनेट बंद होने से बढ़ी कैंसर मरीजों की पीड़ा

आचार्य तुलसी कैंसर अनुसंधान केन्द्र में पिछले दो दिन से इंटरनेट सेवा बंद होने के कारण कैंसर रोगियों और उनके परिजनों की परेशानी बढ़ गई है। यहां अधिकांश काम ऑनलाइन होता है, ऐसे में इंटरनेट बंद होने का सीधा असर मरीजों की जांच, पंजीयन और अन्य चिकित्सकीय प्रक्रियाओं पर पड़ रहा है। दूर-दराज से उपचार के लिए पहुंच रहे मरीजों को इन कामों को लेकर इंतजार करना पड़ रहा है। कैंसर सेंटर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज उपचार, फॉलोअप और जांच के लिए पहुंचते हैं। ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से मरीजों का रिकॉर्ड देखने, चिरंजीवी योजना के कार्ड बनाने, आरजीएचएस की पर्चियां तथा पंजीयन करने एवं जांच संबंधी प्रक्रिया और रिपोर्ट से जुड़े अन्य कार्य किए जाते हैं। इंटरनेट सेवा बाधित होने से कर्मचारियों को भी काम करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।