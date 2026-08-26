बीकानेर की बदहाल सड़कों से लेकर सफाई तक… जनप्रहरियों ने उठाए शहर के मुद्दे

राजस्थान पत्रिका जनप्रहरी अभियान के तहत मंगलवार को बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान जनप्रहरीयों ने कहा कि हम गांव और शहरों की राजनीति में सकारात्मक बदलाव और सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार हैं। पत्रिका कार्यालय में आयोजित हुई बैठक में शहर के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान जनप्रहरीयों ने कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता और उनकी नियमित मॉनिटरिंग के लिए नागरिकों का जागरूक होना बेहद जरूरी है। बैठक में शहर की बदहाल सड़कों, कीचड़, सफाई व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं को लेकर चिंता जताई गई। जनप्रहरियों ने कहा कि कुछ समय पहले मुख्यमंत्री के बीकानेर दौरे के दौरान जिस तरह विभिन्न क्षेत्रों में काम हुआ, उसी तरह नियमित रूप से शहर के विकास कार्य होने चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर में सार्वजनिक सफाई अभियान चलाने की जरूरत है। समस्याएं लंबे समय से सामने हैं, लेकिन उनके समाधान की स्थिति में अपेक्षित बदलाव नजर नहीं आ रहा है। यदि विकास से जुड़े प्रस्तावित कार्यों में से 25 फीसदी काम भी प्रभावी ढंग से पूरा हो जाएं तो शहर में बदलाव स्पष्ट दिखाई दे सकता है।