Bharatpur: भाई को जेल में देख फफक कर रोने लगी बहनें, राखी के दिन जेल से आई भावुक करने वाली तस्वीर

भरतपुर। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भरतपुर केंद्रीय कारागृह में उस समय माहौल भावुक हो गया, जब बड़ी संख्या में बहनें अपने जेल में बंद भाइयों की कलाई पर राखी बांधने पहुंचीं। हाथों में राखी और मिठाई लेकर पहुंची बहनों के चेहरों पर भाई से मिलने की खुशी थी, लेकिन जैसे ही उनकी नजर सलाखों के पीछे बंद भाइयों पर पड़ी, कई बहनें खुद को भावनाओं पर काबू नहीं रख सकीं। कुछ बहनें भाई को देखते ही फफक-फफक कर रोने लगीं। जेल प्रहरियों ने भावुक हुई बहनों को संभाला और उन्हें ढांढस बंधाया।