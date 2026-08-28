Rajasthan : भाई ने बहन को दिया रक्षाबंधन का अनोखा तोहफा, कायम की मिसाल, हर जुबां पर एक ही बात, …भाई हो तो ऐसा

Raksha Bandhan Special : राखी के धागे में बंधा भाई-बहन का रिश्ता आखिर कितना मजबूत होता है, इसकी मिसाल बालोतरा के पाटोदी क्षेत्र की ग्राम पंचायत केसरपुरा में देखने को मिली। रक्षाबंधन पर जहां बहनें भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर सुरक्षा का वचन लेती हैं, वहीं 34 वर्षीय अमजद खान ने अपनी छोटी बहन अमीना की जिंदगी बचाने के लिए उसे अपनी एक किडनी ही दे दी। कमठा मजदूरी करने वाले अमजद ने युवावस्था की परवाह किए बिना बहन के लिए यह बड़ा फैसला लिया। अहमदाबाद के निजी अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट के बाद अब भाई-बहन दोनों स्वस्थ हैं और चिकित्सकों की सलाह पर घर पर आराम कर रहे हैं। अमजद ने बताया कि वे हर साल रक्षाबंधन पर बहन अमीना से राखी बंधाकर उसके स्वस्थ और सुखी जीवन की कामना करते है।