Weather Update : राजस्थान में 4 सितंबर से मानसून फिर सक्रिय होने की संभावना, जानें 28 अगस्त का मौसम अपडेट

मौसम विभाग के अनुसार कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। बीते कुछ घंटों में पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश दर्ज की गई है। सर्वाधिक बारिश झालावाड़ के बकानी में 114 MM दर्ज की गई।। दौसा जिले में भी कई स्थानों पर भारी बारिश हुई। इसके चलते जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली। लगातार बारिश के चलते सड़कों और आसपास के इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। पश्चिमी राजस्थान की सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 38 से 41 डिग्री दर्ज किया गया। सर्वाधिक अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर में 41.4 डिग्री (सामान्य से 3.5 डिग्री अधिक) दर्ज किया गया।