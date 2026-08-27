Jaipur News: घर के पास खेलते-खेलते गड्ढे में समा गए भाई-बहन, मां-पिता का रो-रोकर बुरा हाल

जयपुर। घर से महज 150 मीटर की दूरी… पास के प्लॉट पर जेसीबी से खोदे गए गड्ढे और तेज बारिश के बाद उनमें भरा पानी। इसी पानी से अनजान 11 साल की आलिया और उसका सात साल का भाई अयान गुरुवार दोपहर खेलने निकले थे। खेलते-खेलते दोनों पानी से भरे गड्ढों में गिर गए। कुछ देर बाद लोगों की नजर पड़ी तो चीख-पुकार मच गई। परिजन और आसपास के लोगों ने दोनों बच्चों को पानी से बाहर निकाला और उन्हें बचाने के लिए सीपीआर दी, लेकिन दोनों की जान नहीं बच सकी। जेके लोन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।