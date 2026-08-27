Rajasthan: होटल के तहखाने से 1.08 करोड़ की नकदी बरामद, पैसा गिनने के लिए बुलाने पड़े बैंक कर्मी

अजमेर। पुष्कर में चुनाव आचार संहिता की पालना के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने उपखंड कार्यालय के सामने स्थित होटल स्पैरो में दबिश देकर होटल संचालक के कमरे से 1 करोड़ 8 लाख 89 हजार 360 रुपए की नकदी बरामद की। इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद पुलिस ने होटल संचालक बंकेश सेन को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में नकदी होटल के कमरे तक कैसे पहुंची और इसका इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाना था।