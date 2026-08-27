अजमेर: बाइक सवार के गले में उलझा चाइनीज मांझा, हटाने की कोशिश में कटा अंगूठा

बस स्टैंड से धोलाभाटा जा रहे नितिन के अजमेर के सीआरपीएफ ब्रिज से उतरते समय गले में अचानक मांझा आकर उलझ गया। गले पर रगड़ लगी तो नितिन ने बाइक पर ही हाथ से उसे हटाने का प्रयास किया। लेकिन मांझे की धार इतनी तेज थी कि गले पर कट लगने के साथ ही हाथ का अंगूठा कटकर अलग हो गया। हादसे में नितिन लहूलुहान हो गया। नितिन को सड़क पर लहूलुहान हालत में देखकर वहां से गुजर रहे एडवोकेट लोकेश टांक ने नितिन को कार से तत्काल जेएलएन अस्पताल पहुंचाया।