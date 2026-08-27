रींगस में दो संदिग्ध मौतें: महिला को जलाकर हत्या का आरोप, युवक का सिर कुचला शव; अस्पताल के बाहर 6 घंटे हंगामा

Sikar Woman Suspicious Death: सीकर जिले में रींगस थाना इलाके के आभावास गांव में एक युवक का सिर कुचला शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामले में युवक की हत्या की आशंका जताते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन और ग्रामीण रींगस में उप जिला अस्पताल के सामने धरने पर बैठ गए। बाद में लंबी समझाइश और विधायक सुभाष मील व पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों के न्यायोचित कार्रवाई के आश्वासन पर ग्रामीण माने, करीब छह घंटे बाद धरना उठाया। इसके बाद पोस्टमॉर्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है।