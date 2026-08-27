Rajasthan : स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क, सचिव बोलीं- इन लक्षणों पर रखें नजर, चिकित्सकीय सलाह जरूरी

Rajasthan Swine flu : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने बताया कि देश के कुछ राज्यों, विशेषकर दिल्ली में एच1एन1 स्वाइन फ्लू के मामलों में वृद्धि को देखते हुए राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग प्रदेश की स्थिति पर लगातार निगरानी रख रहा है। जनवरी 2026 से अब तक राज्य में स्वाइन फ्लू (इन्फ्लुएंजा एएच1एन1) के कुल 146 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। विभाग ने सभी संबंधित चिकित्सा संस्थानों को आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।