Rajasthan: नेपाल में बाढ़ के बाद पशुपतिनाथ यात्रा 31 अगस्त तक स्थगित, काठमांडू पहुंचे 43 तीर्थ यात्री सुरक्षित

जयपुर। नेपाल में बाढ़ के बाद बने हालात को देखते हुए राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत काठमांडू जाने वाली हवाई यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दिया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 27 से 31 अगस्त तक पशुपतिनाथ यात्रा नहीं होगी। सरकार का कहना है कि नेपाल के मौसम, सुरक्षा और मौजूदा परिस्थितियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। हालात सामान्य होने के बाद यात्रा के लिए नई तारीख तय की जाएगी।