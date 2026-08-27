नेपाल बाढ़: हजारों लोग लापता, करीब 300 भारतीय भी शामिल, विदेश मंत्री शिसिर खनाल ने दुनिया से मदद की अपील

Nepal Flood: नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा है कि बाढ़ के बाद हजारों लोग लापता हैं जिनमें करीब 300 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। इनमें बड़ी संख्या में कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए भारतीय तीर्थयात्री बताए जा रहे हैं। खनाल ने यह जानकारी काठमांडू में आयोजित NDTV एक कार्यक्रम में दी। उन्होंने बताया कि नेपाल सरकार लापता विदेशी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर अलग-अलग देशों के दूतावासों के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सरकार नेपाली नागरिकों की तरह ही विदेशी नागरिकों की सुरक्षा और उनकी सलामती को लेकर भी गंभीर है।