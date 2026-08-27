Nepal Flash Flood: 30 मिनट में 9 मीटर बढ़ा जलस्तर: हिम-चट्टान हिमस्खलन ने नेपाल की नदियों को बनाया तबाही का सैलाब

Nepal Flash Flood: नेपाल में अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। अब तक 175 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है, जबकि सैकड़ों लापता है। बाढ़ को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ ही समय में नदी का जलस्तर कई मीटर बढ़ गया। गाल्छी इलाके में महज 30 मिनट के भीतर जलस्तर करीब नौ मीटर तक बढ़ गया। फिलहाल राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है।