Nepal Floods: बाढ़ में 175 लोगों की मौत, 476 विदेशी अब भी लापता; रेस्क्यू ऑपरेशन पर NDRRMA ने क्या बताया

Nepal Floods: नेपाल में भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। अचानक आई बाढ़ में अब तक 175 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि स्थानीय लोगों और पर्यटकों समेत बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं। समाचार एजेंसी ANI ने नेपाल दूतावास के सूत्रों के हवाले से लिखा, 28 देशों के 476 लोगों के लापता होने की सूचना मिली है।