नेपाल बाढ़: माउंट कैलाश यात्रा पर गए अमेरिकी दंपती लापता, बेटी बोली- तलाश में मदद करें

Nepal Flash Flood Couple Missing : काठमांडू। नेपाल-तिब्बत सीमा क्षेत्र में आई भीषण बाढ़ के बाद दो अमेरिकी नागरिक लापता हो गए हैं। लापता दंपती की पहचान 65 वर्षीय रमेश शर्मा और 64 वर्षीय नीलम शर्मा के रूप में हुई है। दोनों माउंट कैलाश की यात्रा के लिए हिमालयी क्षेत्र में गए थे। बाढ़ की चपेट में आने के बाद से उनका कोई पता नहीं चल पाया है। अब उनकी बेटी डॉ. राधिका शर्मा ने माता-पिता की तलाश के लिए मदद की अपील की है।