नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में अलर्ट, वाल्मीकिनगर गंडक बराज के सभी 36 गेट खोले, सीएम ने दिए निर्देश

Nepal Flood Bihar Alert: पटना। नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने वाल्मीकिनगर स्थित गंडक बराज के सभी 36 गेट खोल दिए हैं। बराज पर अधिकारियों की टीम तैनात कर दी गई है और नदी के जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। मुख्य सचिव ने संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को संभावित बाढ़ से निपटने के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से फोन पर बातचीत कर हालात की जानकारी ली और केंद्र की ओर से हरसंभव मदद का भरोसा दिया।