‘क्या चुनाव आयोग तय करेगा किसका वोट हटेगा?’, SIR पर कपिल सिब्बल का हमला, बोले- 91% नाम गलत तरीके से हटाए गए

कपिल सिब्बल ने कहा कि SIR शुरू होने के समय ही उन्होंने और उनकी पार्टी ने इसका विरोध किया था। उनका कहना है कि जिस तरीके से यह पूरी प्रक्रिया की जा रही थी, उससे उन्हें चुनाव में हेरफेर की आशंका हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा लग रहा था कि सरकार और चुनाव आयोग के बीच मिलीभगत से यह प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। सिब्बल ने कहा कि अब लोगों का वोट देने का अधिकार प्रभावित हुआ है।