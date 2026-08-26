26 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

‘क्या चुनाव आयोग तय करेगा किसका वोट हटेगा?’, SIR पर कपिल सिब्बल का हमला, बोले- 91% नाम गलत तरीके से हटाए गए

SIR को लेकर कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। दावा किया कि 82,782 मामलों में 75,443 नाम गलत तरीके से हटाए गए, जो करीब 91% हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Aug 26, 2026

Kapil Sibal SIR, SIR Voter List, Election Commission SIR, Special Intensive Revision, SIR Voter List Update, Kapil Sibal on SIR, Election Commission Voter List, SIR Controversy, Voter List Deletion,

कपिल सिब्बल (फाइल फोटो - आईएएनएस)

Kapil Sibal on SIR: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि बिना किसी सबूत के किसका वोट हटाना है और किसका नहीं, यह फैसला कौन करेगा। कपिल सिब्बल ने कहा कि क्या चुनाव आयोग तय करेगा कि किसका वोट हटेगा और किसका नहीं? उन्होंने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) की भूमिका पर भी सवाल उठाया है।

BLO के पास ऐसा फैसला लेने का अधिकार नहीं

सिब्बल ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि BLO के पास किसी मतदाता का नाम हटाने का फैसला लेने का अधिकार है। अगर ऐसा कोई फैसला लिया जा रहा है तो यह स्पष्ट है कि इसकी मंजूरी चुनाव आयोग की ओर से आई होगी। उन्होंने चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर भी टिप्पणी की। सिब्बल ने कहा कि ज्ञानेश कुमार इन दिनों Gen Z से काफी जुड़े नजर आ रहे हैं।

SIR के खिलाफ पहले भी जताई थी आपत्ति

कपिल सिब्बल ने कहा कि SIR शुरू होने के समय ही उन्होंने और उनकी पार्टी ने इसका विरोध किया था। उनका कहना है कि जिस तरीके से यह पूरी प्रक्रिया की जा रही थी, उससे उन्हें चुनाव में हेरफेर की आशंका हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा लग रहा था कि सरकार और चुनाव आयोग के बीच मिलीभगत से यह प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। सिब्बल ने कहा कि अब लोगों का वोट देने का अधिकार प्रभावित हुआ है।

82,782 मामलों में 75,443 नाम गलत हटाए गए

सिब्बल ने SIR के तहत तय किए गए मामलों के आंकड़ों का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि अब तक 82,782 मामलों का फैसला हुआ है। इनमें से 75,443 लोगों के नाम गलत तरीके से हटा दिए गए। यानी जिन मामलों का फैसला हुआ, उनमें करीब 91 फीसदी नाम गलत तरीके से हटाए जाने का दावा किया गया है। सिब्बल ने कहा कि यह आंकड़ा उनकी पहले जताई गई आशंका को सही साबित करता है।

दिल्ली और पंजाब के आंकड़ों का भी जिक्र

सिब्बल ने SIR के तीसरे चरण का जिक्र करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया से सामने आ रहे आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। उन्होंने उदाहरण के तौर पर दिल्ली का आंकड़ा बताया। उनके मुताबिक, दिल्ली में अब तक करीब 1.45 करोड़ फॉर्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं। उन्होंने पंजाब का भी जिक्र किया। सिब्बल ने दावा किया कि वहां करीब 20 लाख मतदाताओं को मृत बताया गया है।

लाखों-करोड़ों नाम हटा दिए तो चुनाव का मतलब क्या?

कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि अगर लाखों और करोड़ों लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाते हैं तो फिर चुनाव का क्या मतलब रह जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे मामले पर देश के लोगों को सवाल उठाना चाहिए। सिब्बल ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर अभियान चलाने की जरूरत है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

कपिल सिब्बल

Updated on:

26 Aug 2026 06:18 pm

Published on:

26 Aug 2026 06:18 pm

Hindi News / National News / ‘क्या चुनाव आयोग तय करेगा किसका वोट हटेगा?’, SIR पर कपिल सिब्बल का हमला, बोले- 91% नाम गलत तरीके से हटाए गए

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

कर्नाटक के सरकारी अस्पताल में जज का औचक निरीक्षण, जेल वार्ड में गर्लफ्रेंड के साथ मिला आरोपी अधिकारी

Karnataka officer jail news
राष्ट्रीय

Modi Cabinet Reshuffle: मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी के लिए मौके कम, आधी खाली सीटों पर दूसरी पार्टियों का दावा!

modi cabinet reshuffle analysis news about Modi Cabinet expansion
राष्ट्रीय

नेपाल में बाढ़: भारतीय दूतावास ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर, बिहार-यूपी में अलर्ट, टीमें तैनात

Nepal Flood News
राष्ट्रीय

नेपाल में बाढ़ से तबाही के बाद बिहार अलर्ट, अमित शाह ने सम्राट चौधरी से फोन पर की बात, NDRF तैनात

Bihar Flood Alert, Nepal Flood, Bihar Flood News, Amit Shah Samrat Choudhary, Nepal Flash Flood, Bihar Flood Warning, Gandak River Flood, Samrat Choudhary, Amit Shah Bihar,
राष्ट्रीय

6 साल का आदित्य क्यों पहुंचा पटना के छात्र आंदोलन में? स्कूल बैग में रखता है संविधान

Aditya Kumar Patna student protest
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.