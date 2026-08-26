नेपाल में बाढ़ से अब तक 55 लोगों की मौत, राहुल गांधी ने मोदी सरकार से कर दी बड़ी अपील, नेपाल एम्बेसी का भी आया बयान

भारत में नेपाल के दूतावास ने भी इस प्राकृतिक आपदा को लेकर बयान जारी किया है। दूतावास के मुताबिक, नेपाल में सुबह आई अभूतपूर्व फ्लैश फ्लड से जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। कई लोगों के लापता होने की खबर है और घरों, सड़कों, पुलों, जलविद्युत परियोजनाओं तथा अन्य बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान पहुंचा है।दूतावास ने बताया कि नेपाल की सुरक्षा एजेंसियों, आपदा प्रबंधन अधिकारियों, स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है। खोज और बचाव, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, आपातकालीन चिकित्सा सहायता और राहत अभियान चलाए जा रहे हैं। दूतावास के मुताबिक, स्थिति अभी भी लगातार बदल रही है और मृतकों, लापता लोगों तथा नुकसान के वास्तविक आंकड़ों की पुष्टि की जा रही है। आपदा के कारणों का भी आकलन किया जा रहा है।