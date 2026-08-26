नेपाल में बाढ़ से तबाही के बाद बिहार अलर्ट, अमित शाह ने सम्राट चौधरी से फोन पर की बात, NDRF तैनात

किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए NDRF और SDRF की टीमें तैयार रखी गई हैं। संबंधित जिला प्रशासन को इन टीमों के साथ लगातार संपर्क और समन्वय बनाए रखने को कहा गया है। जरूरत पड़ने पर राहत और बचाव अभियान तुरंत शुरू किया जा सकेगा। प्रशासन को संवेदनशील इलाकों में लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी रखने को भी कहा गया है।