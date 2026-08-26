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Modi Cabinet Reshuffle: मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी के लिए मौके कम, आधी खाली सीटों पर दूसरी पार्टियों का दावा!

Modi Cabinet Reshuffle: मोदी कैबिनेट में इस बार के संभावित विस्तार में भाजपा नेताओं के लिए ज्यादा मौके बनते नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि 12 जगह खाली हैं और छह दूसरी पार्टियों के खाते में जाने के आसार लग रहे हैं। हां, अगर बड़ा फेरबदल हुआ तो जरूर कई नए बीजेपी नेताओं की सरकार में एंट्री हो सकती है।
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नई दिल्ली

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Vijay Kumar Jha

Aug 26, 2026

modi cabinet reshuffle analysis news about Modi Cabinet expansion

नरेंद्र मोदी कैबिनेट का विस्तार कब और कैसे करते हैं, राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा आजकल गरम है। (इमेजिंग: एआई)

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम बन गई है तो अब सबकी नजरें मोदी मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल व विस्तार पर है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही एनडीए की तीसरी सरकार में अभी प्रधानमंत्री के साथ 68 मंत्री काम कर रहे हैं। संविधान की धारा 75 (1ए) के तहत तय सीमा के मुताबिक पीएम मोदी 12 और मंत्री रख सकते हैं। अगर वह सारी जगह भरते हैं, फिर भी इस बार आसार ऐसे बनते लग रहे हैं कि भाजपा को ज्यादा सीटें सहयोगी पार्टियों को देनी होंगी।

नरेंद्र मोदी ने 2024 में 9 जून को 72 मंत्रियों के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। तब से उनके मंत्रिमंडल का एक भी बार विस्तार नहीं हुआ है।

एक सीट पर शिव सेना (शिंदे) का दावा, बेटे श्रीकांत को मंत्री बनवाना चाहते हैं एकनाथ!

राजनीतिक गलियारों में भी ऐसी चर्चा तेज है कि अगर प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की सारी खाली सीटें भरीं तो बड़ा हिस्सा एनडीए के साथी दलों के खाते में जाएगा। इस चर्चा के पीछे ठोस वजह भी है। महाराष्ट्र में भाजपा की साथी शिव सेना (शिंदे) ने उद्धव गुट के सांसदों को अपने पाले में करके इनकी संख्या 13 कर ली है और एनडीए को पहले से ज्यादा मजबूती दी है। इस तरह अब एनडीए में शिव सेना की हैसियत जेडीयू से भी बड़ी हो गई है। सांसदों की संख्या के लिहाज से शिंदे एक और मंत्री पद पर दावा कर सकते हैं। माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे अपने बेटे श्रीकांत शिंदे को कैबिनेट मंत्री बनवा सकते हैं।

एनसीपीआई: एनडीए की नंबर दो पार्टी ठोक सकती है तीन सीटों की दावेदारी

ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से बगावत कर एनडीए के पाले में आने वाले एनसीपीआई के सांसद भी अपनी दावेदारी जरूर ठोकेंगे। एनसीपीआई अब एनडीए में भाजपा के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। इस लिहाज से वह तीन सीटों पर दावेदारी ठोक सकती है, क्योंकि जेडीयू और टीडीपी के दो-दो मंत्री हैं। एनसीपीआई से काकोली दस्तीदार के मंत्री बनने की पूरी संभावना है।

मोदी सरकार में किस पार्टी के कितने मंत्री?

दल (Party)मंत्रियों की संख्या
भारतीय जनता पार्टी (BJP)58 (प्रधानमंत्री सहित)
तेलुगु देशम पार्टी (TDP)2
जनता दल (यूनाइटेड) - JDU2
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) - LJP(RV)1
जनता दल (सेक्युलर) - JD(S)1
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM)1
राष्ट्रीय लोक दल (RLD)1
शिवसेना (शिंदे गुट)1
अपना दल (सोनीलाल)1
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (A)1
कुल69

नए साथियों को जा सकती हैं दो सीटें!

पंजाब की शिरोमणि अकाली दल और तमिलनाडु की डीएमके के भी एनडीए से जुड़ने के कयास लग रहे हैं। डीएमके सांसद तिरुचि शिवा का नाम संभावित मंत्री के रूप में लिया जा रहा है। पिछले दिनों डीएमके सांसद कनिमोझी की लोक सभा अध्यक्ष से मुलाक़ात के बाद ऐसी अटकलों को कुछ ज्यादा ही बल मिला है।

उधर, पंजाब विधान सभा चुनाव के मद्देनजर अकाली दल के भाजपा के साथ आने की अटकलें हैं। हालांकि, भाजपा की ओर से अभी आधिकारिक तौर पर पंजाब चुनाव अकेले लड़ने की बात कही जा रही है, लेकिन चुनाव से पहले अकाली की एनडीए में वापसी की संभावनाओं को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। और, ऐसा हुआ तो इसके लिए कैबिनेट फेरबदल का समय सबसे मुफीद हो सकता है।

एनडीए ने जब नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया था और इस मौके पर एक प्रस्ताव पास किया था तो इसमें अकाली दल की तारीफ की थी। वहीं, अकलियों ने परिसीमन के मुद्दे पर भाजपा के रुख का समर्थन कर दूरी कम करने के संकेत दिए थे। कुछ दिन पहले सुखबीर सिंह बादल और पीएम मोदी की मुलाकात के बाद अकालियों की 'घर वापसी' की अटकलों ने और ज़ोर पकड़ा। अकाली नेता हरसिमरत कौर बादल मोदी सरकार में मंत्री हुआ करती थीं। किसान आंदोलन के वक्त 2020 में किसानों के समर्थन में अकालियों ने एनडीए से नाता तोड़ लिया था।

एक दावेदार राघव चड्ढा भी

आम आदमी पार्टी (आप) के सात राज्य सभा सांसदों को भाजपा में लाने वाले राघव चड्ढा भी मंत्री पद की आस लगाए बैठे हैं। उनके साथ आए सांसदों में से एक, संदीप पाठक को तो नितिन नवीन की टीम में बतौर सचिव ले लिया गया है। अब इस गुट में से कोई सरकार में भी लिया जा सकता है। इसके लिए चड्ढा की दावेदारी मजबूत है, क्योंकि आप में बगावत के अगुआ वही थे।

पंजाब में विधान सभा चुनाव नजदीक हैं और वहां भाजपा को आप से ही लड़ना है। इसलिए भी चड्ढा को मंत्री बनाए जाने के आसार हैं। यह बात अलग है कि तकनीकी रूप से राघव चड्ढा भाजपा कोटे के ही माने जाएंगे, क्योंकि वे भाजपा में शामिल हुए हैं।

फेरबदल में निकल सकता है बीजेपी नेताओं के लिए मौका

मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में तो भाजपा के लिए ज्यादा मौके बनते नहीं दिख रहे, लेकिन फेरबदल की वजह से कुछ बीजेपी नेताओं की लॉटरी लग सकती है। पीएम मोदी के तीन मंत्री हाल ही में सरकार से बाहर हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध के चलते शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा, जबकि अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री रहे जॉर्ज कूरियन और रेल राज्य मंत्री रहे रवनीत सिंह बिट्टू को दोबारा राज्य सभा का टिकट नहीं मिलने के चलते पद छोड़ना पड़ा।

चर्चा है कि संगठन से जुड़ी ज़िम्मेदारी पाने वाले मंत्रियों को भी सरकार से बाहर किया जाएगा, क्योंकि भाजपा अमूमन 'एक व्यक्ति, एक पद' के सिद्धांत पर चलती रही है। इनमें हर्ष मल्होत्रा, पंकज चौधरी और पीयूष गोयल के नाम हैं। मल्होत्रा को दिल्ली और चौधरी को उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि गोयल को नितिन नवीन ने कोषाध्यक्ष की ज़िम्मेदारी दी है।

हरदीप सिंह पुरी (पेट्रोलियम मंत्री) और बीएल वर्मा (सामाजिक न्याय राज्य मंत्री) का राज्य सभा में कार्यकाल नवंबर में पूरा हो रहा है। इनके मंत्री बने रहने पर भी असमंजस है।

ये पुराने नेता कैबिनेट से बाहर हुए तो भाजपा के नए नेताओं को मौका मिल सकता है। 18 मंत्री ऐसे हैं जो 2019 या उससे पहले से मोदी सरकार में हैं। इनमें से ज़्यादातर भाजपा के ही हैं।

मोदी सरकार के मंत्रियों की पूरी लिस्ट

क्र. सं.मंत्री का नामश्रेणी / पदराजनीतिक दलमंत्रालय / पोर्टफोलियो
1नरेंद्र मोदीप्रधानमंत्रीभाजपा (BJP)परमाणु ऊर्जा; अंतरिक्ष; कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन; सभी नीतिगत मुद्दे व अनआवंटित विभाग।
2राजनाथ सिंहकैबिनेट मंत्रीभाजपा (BJP)रक्षा मंत्रालय
3अमित शाहकैबिनेट मंत्रीभाजपा (BJP)गृह मंत्रालय; सहकारिता मंत्रालय
4नितिन जयराम गडकरीकैबिनेट मंत्रीभाजपा (BJP)सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
5जगत प्रकाश नड्डाकैबिनेट मंत्रीभाजपा (BJP)स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण; रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
6शिवराज सिंह चौहानकैबिनेट मंत्रीभाजपा (BJP)कृषि एवं किसान कल्याण; ग्रामीण विकास मंत्रालय
7निर्मला सीतारमणकैबिनेट मंत्रीभाजपा (BJP)वित्त मंत्रालय; कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
8डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकरकैबिनेट मंत्रीभाजपा (BJP)विदेश मंत्रालय
9मनोहर लालकैबिनेट मंत्रीभाजपा (BJP)आवास और शहरी मामले; ऊर्जा (पावर) मंत्रालय
10एच. डी. कुमारस्वामीकैबिनेट मंत्रीजेडीएस (JD-S)भारी उद्योग मंत्रालय; इस्पात मंत्रालय
11पीयूष गोयलकैबिनेट मंत्रीभाजपा (BJP)वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
12धर्मेंद्र प्रधानकैबिनेट मंत्रीभाजपा (BJP)शिक्षा मंत्रालय
13जीतराम मांझीकैबिनेट मंत्रीहम-एस (HAM-S)सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
14राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह)कैबिनेट मंत्रीजेडीयू (JD-U)पंचायती राज; मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
15सर्वानन्द सोनोवालकैबिनेट मंत्रीभाजपा (BJP)बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय
16डॉ. वीरेन्द्र कुमारकैबिनेट मंत्रीभाजपा (BJP)सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
17किंजरापु राममोहन नायडूकैबिनेट मंत्रीटीडीपी (TDP)नागरिक उड्डयन मंत्रालय
18प्रहलाद जोशीकैबिनेट मंत्रीभाजपा (BJP)उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण; नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा
19जुएल ओरामकैबिनेट मंत्रीभाजपा (BJP)जनजाति कार्य मंत्रालय
20गिरिराज सिंहकैबिनेट मंत्रीभाजपा (BJP)कपड़ा (टेक्सटाइल) मंत्रालय
21अश्विनी वैष्णवकैबिनेट मंत्रीभाजपा (BJP)रेल; सूचना और प्रसारण; इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय
22ज्योतिरादित्य एम. सिंधियाकैबिनेट मंत्रीभाजपा (BJP)संचार मंत्रालय; उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
23भूपेंद्र यादवकैबिनेट मंत्रीभाजपा (BJP)पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
24गजेंद्र सिंह शेखावतकैबिनेट मंत्रीभाजपा (BJP)संस्कृति मंत्रालय; पर्यटन मंत्रालय
25अन्नपूर्णा देवीकैबिनेट मंत्रीभाजपा (BJP)महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
26किरेन रिजिजूकैबिनेट मंत्रीभाजपा (BJP)संसदीय कार्य मंत्रालय; अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
27हरदीप सिंह पुरीकैबिनेट मंत्रीभाजपा (BJP)पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
28डॉ. मनसुख मंडावियाकैबिनेट मंत्रीभाजपा (BJP)श्रम एवं रोजगार; युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
29जी. किशन रेड्डीकैबिनेट मंत्रीभाजपा (BJP)कोयला मंत्रालय; खान मंत्रालय
30चिराग पासवानकैबिनेट मंत्रीलोजपा (रामविलास)खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
31सी. आर. पाटिलकैबिनेट मंत्रीभाजपा (BJP)जल शक्ति मंत्रालय
32राव इंद्रजीत सिंहराज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)भाजपा (BJP)सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन; योजना; संस्कृति (राज्य मंत्री)
33डॉ. जितेंद्र सिंहराज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)भाजपा (BJP)विज्ञान व प्रौद्योगिकी; पृथ्वी विज्ञान; PMO; कार्मिक; परमाणु ऊर्जा; अंतरिक्ष
34अर्जुन राम मेघवालराज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)भाजपा (BJP)कानून एवं न्याय; संसदीय कार्य (राज्य मंत्री)
35प्रतापराव जाधवराज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)शिवसेना (SHS)आयुष मंत्रालय; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राज्य मंत्री)
36जयंत चौधरीराज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)रालोद (RLD)कौशल विकास और उद्यमिता; शिक्षा (राज्य मंत्री)
37जितिन प्रसादराज्य मंत्रीभाजपा (BJP)वाणिज्य एवं उद्योग; इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
38श्रीपद येसो नाईकराज्य मंत्रीभाजपा (BJP)ऊर्जा मंत्रालय; नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
39पंकज चौधरीराज्य मंत्रीभाजपा (BJP)वित्त मंत्रालय
40कृष्ण पाल गुर्जरराज्य मंत्रीभाजपा (BJP)सहकारिता मंत्रालय
41रामदास अठावलेराज्य मंत्रीरिपब्लिकन पार्टी (A)सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
42रामनाथ ठाकुरराज्य मंत्रीजेडीयू (JD-U)कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
43नित्यानंद रायराज्य मंत्रीभाजपा (BJP)गृह मंत्रालय
44अनुप्रिया पटेलराज्य मंत्रीअपना दल (S)स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण; रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
45वी. सोमन्नाराज्य मंत्रीभाजपा (BJP)जल शक्ति मंत्रालय; रेल मंत्रालय
46डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानीराज्य मंत्रीटीडीपी (TDP)ग्रामीण विकास मंत्रालय; संचार मंत्रालय
47प्रो. एस. पी. सिंह बघेलराज्य मंत्रीभाजपा (BJP)पंचायती राज; मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
48शोभा करंदलाजेराज्य मंत्रीभाजपा (BJP)सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम; श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
49कीर्ति वर्धन सिंहराज्य मंत्रीभाजपा (BJP)पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन; विदेश मंत्रालय
50बी. एल. वर्माराज्य मंत्रीभाजपा (BJP)उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण; सामाजिक न्याय मंत्रालय
51शांतनु ठाकुरराज्य मंत्रीभाजपा (BJP)बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय
52सुरेश गोपीराज्य मंत्रीभाजपा (BJP)पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय; पर्यटन मंत्रालय
53डॉ. एल. मुरुगनराज्य मंत्रीभाजपा (BJP)सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय; संसदीय कार्य मंत्रालय
54अजय टम्टाराज्य मंत्रीभाजपा (BJP)सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
55बंदी संजय कुमारराज्य मंत्रीभाजपा (BJP)गृह मंत्रालय
56कमलेश पासवानराज्य मंत्रीभाजपा (BJP)ग्रामीण विकास मंत्रालय
57भागीरथ चौधरीराज्य मंत्रीभाजपा (BJP)कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
58सतीश चंद्र दुबेराज्य मंत्रीभाजपा (BJP)कोयला मंत्रालय; खान मंत्रालय
59संजय सेठराज्य मंत्रीभाजपा (BJP)रक्षा मंत्रालय
60दुर्गादास उइकेराज्य मंत्रीभाजपा (BJP)जनजाति कार्य मंत्रालय
61रक्षा निखिल खडसेराज्य मंत्रीभाजपा (BJP)युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
62डॉ. सुकांत मजूमदारराज्य मंत्रीभाजपा (BJP)शिक्षा मंत्रालय; उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
63सावित्री ठाकुरराज्य मंत्रीभाजपा (BJP)महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
64तोखन साहूराज्य मंत्रीभाजपा (BJP)आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय
65राज भूषण चौधरीराज्य मंत्रीभाजपा (BJP)जल शक्ति मंत्रालय
66भूपति राजू श्रीनिवास वर्माराज्य मंत्रीभाजपा (BJP)भारी उद्योग मंत्रालय; इस्पात मंत्रालय
67हर्ष मल्होत्राराज्य मंत्रीभाजपा (BJP)कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय; सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
68निमुबेन बांभणियाराज्य मंत्रीभाजपा (BJP)उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
69मुरलीधर मोहोलराज्य मंत्रीभाजपा (BJP)सहकारिता मंत्रालय; नागरिक उड्डयन मंत्रालय

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Updated on:

26 Aug 2026 05:55 pm

Published on:

26 Aug 2026 05:22 pm

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