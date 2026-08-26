Modi Cabinet Reshuffle: मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी के लिए मौके कम, आधी खाली सीटों पर दूसरी पार्टियों का दावा!

1 नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भाजपा (BJP) परमाणु ऊर्जा; अंतरिक्ष; कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन; सभी नीतिगत मुद्दे व अनआवंटित विभाग।

2 राजनाथ सिंह कैबिनेट मंत्री भाजपा (BJP) रक्षा मंत्रालय

3 अमित शाह कैबिनेट मंत्री भाजपा (BJP) गृह मंत्रालय; सहकारिता मंत्रालय

4 नितिन जयराम गडकरी कैबिनेट मंत्री भाजपा (BJP) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

5 जगत प्रकाश नड्डा कैबिनेट मंत्री भाजपा (BJP) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण; रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

6 शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट मंत्री भाजपा (BJP) कृषि एवं किसान कल्याण; ग्रामीण विकास मंत्रालय

7 निर्मला सीतारमण कैबिनेट मंत्री भाजपा (BJP) वित्त मंत्रालय; कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

8 डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर कैबिनेट मंत्री भाजपा (BJP) विदेश मंत्रालय

9 मनोहर लाल कैबिनेट मंत्री भाजपा (BJP) आवास और शहरी मामले; ऊर्जा (पावर) मंत्रालय

10 एच. डी. कुमारस्वामी कैबिनेट मंत्री जेडीएस (JD-S) भारी उद्योग मंत्रालय; इस्पात मंत्रालय

11 पीयूष गोयल कैबिनेट मंत्री भाजपा (BJP) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

12 धर्मेंद्र प्रधान कैबिनेट मंत्री भाजपा (BJP) शिक्षा मंत्रालय

13 जीतराम मांझी कैबिनेट मंत्री हम-एस (HAM-S) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

14 राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) कैबिनेट मंत्री जेडीयू (JD-U) पंचायती राज; मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

15 सर्वानन्द सोनोवाल कैबिनेट मंत्री भाजपा (BJP) बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय

16 डॉ. वीरेन्द्र कुमार कैबिनेट मंत्री भाजपा (BJP) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

17 किंजरापु राममोहन नायडू कैबिनेट मंत्री टीडीपी (TDP) नागरिक उड्डयन मंत्रालय

18 प्रहलाद जोशी कैबिनेट मंत्री भाजपा (BJP) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण; नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा

19 जुएल ओराम कैबिनेट मंत्री भाजपा (BJP) जनजाति कार्य मंत्रालय

20 गिरिराज सिंह कैबिनेट मंत्री भाजपा (BJP) कपड़ा (टेक्सटाइल) मंत्रालय

21 अश्विनी वैष्णव कैबिनेट मंत्री भाजपा (BJP) रेल; सूचना और प्रसारण; इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय

22 ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया कैबिनेट मंत्री भाजपा (BJP) संचार मंत्रालय; उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

23 भूपेंद्र यादव कैबिनेट मंत्री भाजपा (BJP) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

24 गजेंद्र सिंह शेखावत कैबिनेट मंत्री भाजपा (BJP) संस्कृति मंत्रालय; पर्यटन मंत्रालय

25 अन्नपूर्णा देवी कैबिनेट मंत्री भाजपा (BJP) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

26 किरेन रिजिजू कैबिनेट मंत्री भाजपा (BJP) संसदीय कार्य मंत्रालय; अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

27 हरदीप सिंह पुरी कैबिनेट मंत्री भाजपा (BJP) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

28 डॉ. मनसुख मंडाविया कैबिनेट मंत्री भाजपा (BJP) श्रम एवं रोजगार; युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

29 जी. किशन रेड्डी कैबिनेट मंत्री भाजपा (BJP) कोयला मंत्रालय; खान मंत्रालय

30 चिराग पासवान कैबिनेट मंत्री लोजपा (रामविलास) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

31 सी. आर. पाटिल कैबिनेट मंत्री भाजपा (BJP) जल शक्ति मंत्रालय

32 राव इंद्रजीत सिंह राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भाजपा (BJP) सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन; योजना; संस्कृति (राज्य मंत्री)

33 डॉ. जितेंद्र सिंह राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भाजपा (BJP) विज्ञान व प्रौद्योगिकी; पृथ्वी विज्ञान; PMO; कार्मिक; परमाणु ऊर्जा; अंतरिक्ष

34 अर्जुन राम मेघवाल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भाजपा (BJP) कानून एवं न्याय; संसदीय कार्य (राज्य मंत्री)

35 प्रतापराव जाधव राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) शिवसेना (SHS) आयुष मंत्रालय; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राज्य मंत्री)

36 जयंत चौधरी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रालोद (RLD) कौशल विकास और उद्यमिता; शिक्षा (राज्य मंत्री)

37 जितिन प्रसाद राज्य मंत्री भाजपा (BJP) वाणिज्य एवं उद्योग; इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

38 श्रीपद येसो नाईक राज्य मंत्री भाजपा (BJP) ऊर्जा मंत्रालय; नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

39 पंकज चौधरी राज्य मंत्री भाजपा (BJP) वित्त मंत्रालय

40 कृष्ण पाल गुर्जर राज्य मंत्री भाजपा (BJP) सहकारिता मंत्रालय

41 रामदास अठावले राज्य मंत्री रिपब्लिकन पार्टी (A) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

42 रामनाथ ठाकुर राज्य मंत्री जेडीयू (JD-U) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

43 नित्यानंद राय राज्य मंत्री भाजपा (BJP) गृह मंत्रालय

44 अनुप्रिया पटेल राज्य मंत्री अपना दल (S) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण; रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

45 वी. सोमन्ना राज्य मंत्री भाजपा (BJP) जल शक्ति मंत्रालय; रेल मंत्रालय

46 डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी राज्य मंत्री टीडीपी (TDP) ग्रामीण विकास मंत्रालय; संचार मंत्रालय

47 प्रो. एस. पी. सिंह बघेल राज्य मंत्री भाजपा (BJP) पंचायती राज; मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

48 शोभा करंदलाजे राज्य मंत्री भाजपा (BJP) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम; श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

49 कीर्ति वर्धन सिंह राज्य मंत्री भाजपा (BJP) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन; विदेश मंत्रालय

50 बी. एल. वर्मा राज्य मंत्री भाजपा (BJP) उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण; सामाजिक न्याय मंत्रालय

51 शांतनु ठाकुर राज्य मंत्री भाजपा (BJP) बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय

52 सुरेश गोपी राज्य मंत्री भाजपा (BJP) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय; पर्यटन मंत्रालय

53 डॉ. एल. मुरुगन राज्य मंत्री भाजपा (BJP) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय; संसदीय कार्य मंत्रालय

54 अजय टम्टा राज्य मंत्री भाजपा (BJP) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

55 बंदी संजय कुमार राज्य मंत्री भाजपा (BJP) गृह मंत्रालय

56 कमलेश पासवान राज्य मंत्री भाजपा (BJP) ग्रामीण विकास मंत्रालय

57 भागीरथ चौधरी राज्य मंत्री भाजपा (BJP) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

58 सतीश चंद्र दुबे राज्य मंत्री भाजपा (BJP) कोयला मंत्रालय; खान मंत्रालय

59 संजय सेठ राज्य मंत्री भाजपा (BJP) रक्षा मंत्रालय

60 दुर्गादास उइके राज्य मंत्री भाजपा (BJP) जनजाति कार्य मंत्रालय

61 रक्षा निखिल खडसे राज्य मंत्री भाजपा (BJP) युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय

62 डॉ. सुकांत मजूमदार राज्य मंत्री भाजपा (BJP) शिक्षा मंत्रालय; उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

63 सावित्री ठाकुर राज्य मंत्री भाजपा (BJP) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

64 तोखन साहू राज्य मंत्री भाजपा (BJP) आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय

65 राज भूषण चौधरी राज्य मंत्री भाजपा (BJP) जल शक्ति मंत्रालय

66 भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा राज्य मंत्री भाजपा (BJP) भारी उद्योग मंत्रालय; इस्पात मंत्रालय

67 हर्ष मल्होत्रा राज्य मंत्री भाजपा (BJP) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय; सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

68 निमुबेन बांभणिया राज्य मंत्री भाजपा (BJP) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय