Modi Cabinet Reshuffle: मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी के लिए मौके कम, आधी खाली सीटों पर दूसरी पार्टियों का दावा!

नरेंद्र मोदी कैबिनेट का विस्तार कब और कैसे करते हैं, राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा आजकल गरम है। (इमेजिंग: एआई)
भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम बन गई है तो अब सबकी नजरें मोदी मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल व विस्तार पर है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही एनडीए की तीसरी सरकार में अभी प्रधानमंत्री के साथ 68 मंत्री काम कर रहे हैं। संविधान की धारा 75 (1ए) के तहत तय सीमा के मुताबिक पीएम मोदी 12 और मंत्री रख सकते हैं। अगर वह सारी जगह भरते हैं, फिर भी इस बार आसार ऐसे बनते लग रहे हैं कि भाजपा को ज्यादा सीटें सहयोगी पार्टियों को देनी होंगी।
नरेंद्र मोदी ने 2024 में 9 जून को 72 मंत्रियों के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। तब से उनके मंत्रिमंडल का एक भी बार विस्तार नहीं हुआ है।
राजनीतिक गलियारों में भी ऐसी चर्चा तेज है कि अगर प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की सारी खाली सीटें भरीं तो बड़ा हिस्सा एनडीए के साथी दलों के खाते में जाएगा। इस चर्चा के पीछे ठोस वजह भी है। महाराष्ट्र में भाजपा की साथी शिव सेना (शिंदे) ने उद्धव गुट के सांसदों को अपने पाले में करके इनकी संख्या 13 कर ली है और एनडीए को पहले से ज्यादा मजबूती दी है। इस तरह अब एनडीए में शिव सेना की हैसियत जेडीयू से भी बड़ी हो गई है। सांसदों की संख्या के लिहाज से शिंदे एक और मंत्री पद पर दावा कर सकते हैं। माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे अपने बेटे श्रीकांत शिंदे को कैबिनेट मंत्री बनवा सकते हैं।
ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से बगावत कर एनडीए के पाले में आने वाले एनसीपीआई के सांसद भी अपनी दावेदारी जरूर ठोकेंगे। एनसीपीआई अब एनडीए में भाजपा के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। इस लिहाज से वह तीन सीटों पर दावेदारी ठोक सकती है, क्योंकि जेडीयू और टीडीपी के दो-दो मंत्री हैं। एनसीपीआई से काकोली दस्तीदार के मंत्री बनने की पूरी संभावना है।
|दल (Party)
|मंत्रियों की संख्या
|भारतीय जनता पार्टी (BJP)
|58 (प्रधानमंत्री सहित)
|तेलुगु देशम पार्टी (TDP)
|2
|जनता दल (यूनाइटेड) - JDU
|2
|लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) - LJP(RV)
|1
|जनता दल (सेक्युलर) - JD(S)
|1
|हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM)
|1
|राष्ट्रीय लोक दल (RLD)
|1
|शिवसेना (शिंदे गुट)
|1
|अपना दल (सोनीलाल)
|1
|रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (A)
|1
|कुल
|69
पंजाब की शिरोमणि अकाली दल और तमिलनाडु की डीएमके के भी एनडीए से जुड़ने के कयास लग रहे हैं। डीएमके सांसद तिरुचि शिवा का नाम संभावित मंत्री के रूप में लिया जा रहा है। पिछले दिनों डीएमके सांसद कनिमोझी की लोक सभा अध्यक्ष से मुलाक़ात के बाद ऐसी अटकलों को कुछ ज्यादा ही बल मिला है।
उधर, पंजाब विधान सभा चुनाव के मद्देनजर अकाली दल के भाजपा के साथ आने की अटकलें हैं। हालांकि, भाजपा की ओर से अभी आधिकारिक तौर पर पंजाब चुनाव अकेले लड़ने की बात कही जा रही है, लेकिन चुनाव से पहले अकाली की एनडीए में वापसी की संभावनाओं को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। और, ऐसा हुआ तो इसके लिए कैबिनेट फेरबदल का समय सबसे मुफीद हो सकता है।
एनडीए ने जब नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया था और इस मौके पर एक प्रस्ताव पास किया था तो इसमें अकाली दल की तारीफ की थी। वहीं, अकलियों ने परिसीमन के मुद्दे पर भाजपा के रुख का समर्थन कर दूरी कम करने के संकेत दिए थे। कुछ दिन पहले सुखबीर सिंह बादल और पीएम मोदी की मुलाकात के बाद अकालियों की 'घर वापसी' की अटकलों ने और ज़ोर पकड़ा। अकाली नेता हरसिमरत कौर बादल मोदी सरकार में मंत्री हुआ करती थीं। किसान आंदोलन के वक्त 2020 में किसानों के समर्थन में अकालियों ने एनडीए से नाता तोड़ लिया था।
आम आदमी पार्टी (आप) के सात राज्य सभा सांसदों को भाजपा में लाने वाले राघव चड्ढा भी मंत्री पद की आस लगाए बैठे हैं। उनके साथ आए सांसदों में से एक, संदीप पाठक को तो नितिन नवीन की टीम में बतौर सचिव ले लिया गया है। अब इस गुट में से कोई सरकार में भी लिया जा सकता है। इसके लिए चड्ढा की दावेदारी मजबूत है, क्योंकि आप में बगावत के अगुआ वही थे।
पंजाब में विधान सभा चुनाव नजदीक हैं और वहां भाजपा को आप से ही लड़ना है। इसलिए भी चड्ढा को मंत्री बनाए जाने के आसार हैं। यह बात अलग है कि तकनीकी रूप से राघव चड्ढा भाजपा कोटे के ही माने जाएंगे, क्योंकि वे भाजपा में शामिल हुए हैं।
मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में तो भाजपा के लिए ज्यादा मौके बनते नहीं दिख रहे, लेकिन फेरबदल की वजह से कुछ बीजेपी नेताओं की लॉटरी लग सकती है। पीएम मोदी के तीन मंत्री हाल ही में सरकार से बाहर हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध के चलते शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा, जबकि अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री रहे जॉर्ज कूरियन और रेल राज्य मंत्री रहे रवनीत सिंह बिट्टू को दोबारा राज्य सभा का टिकट नहीं मिलने के चलते पद छोड़ना पड़ा।
चर्चा है कि संगठन से जुड़ी ज़िम्मेदारी पाने वाले मंत्रियों को भी सरकार से बाहर किया जाएगा, क्योंकि भाजपा अमूमन 'एक व्यक्ति, एक पद' के सिद्धांत पर चलती रही है। इनमें हर्ष मल्होत्रा, पंकज चौधरी और पीयूष गोयल के नाम हैं। मल्होत्रा को दिल्ली और चौधरी को उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि गोयल को नितिन नवीन ने कोषाध्यक्ष की ज़िम्मेदारी दी है।
हरदीप सिंह पुरी (पेट्रोलियम मंत्री) और बीएल वर्मा (सामाजिक न्याय राज्य मंत्री) का राज्य सभा में कार्यकाल नवंबर में पूरा हो रहा है। इनके मंत्री बने रहने पर भी असमंजस है।
ये पुराने नेता कैबिनेट से बाहर हुए तो भाजपा के नए नेताओं को मौका मिल सकता है। 18 मंत्री ऐसे हैं जो 2019 या उससे पहले से मोदी सरकार में हैं। इनमें से ज़्यादातर भाजपा के ही हैं।
|क्र. सं.
|मंत्री का नाम
|श्रेणी / पद
|राजनीतिक दल
|मंत्रालय / पोर्टफोलियो
|1
|नरेंद्र मोदी
|प्रधानमंत्री
|भाजपा (BJP)
|परमाणु ऊर्जा; अंतरिक्ष; कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन; सभी नीतिगत मुद्दे व अनआवंटित विभाग।
|2
|राजनाथ सिंह
|कैबिनेट मंत्री
|भाजपा (BJP)
|रक्षा मंत्रालय
|3
|अमित शाह
|कैबिनेट मंत्री
|भाजपा (BJP)
|गृह मंत्रालय; सहकारिता मंत्रालय
|4
|नितिन जयराम गडकरी
|कैबिनेट मंत्री
|भाजपा (BJP)
|सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
|5
|जगत प्रकाश नड्डा
|कैबिनेट मंत्री
|भाजपा (BJP)
|स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण; रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
|6
|शिवराज सिंह चौहान
|कैबिनेट मंत्री
|भाजपा (BJP)
|कृषि एवं किसान कल्याण; ग्रामीण विकास मंत्रालय
|7
|निर्मला सीतारमण
|कैबिनेट मंत्री
|भाजपा (BJP)
|वित्त मंत्रालय; कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
|8
|डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर
|कैबिनेट मंत्री
|भाजपा (BJP)
|विदेश मंत्रालय
|9
|मनोहर लाल
|कैबिनेट मंत्री
|भाजपा (BJP)
|आवास और शहरी मामले; ऊर्जा (पावर) मंत्रालय
|10
|एच. डी. कुमारस्वामी
|कैबिनेट मंत्री
|जेडीएस (JD-S)
|भारी उद्योग मंत्रालय; इस्पात मंत्रालय
|11
|पीयूष गोयल
|कैबिनेट मंत्री
|भाजपा (BJP)
|वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
|12
|धर्मेंद्र प्रधान
|कैबिनेट मंत्री
|भाजपा (BJP)
|शिक्षा मंत्रालय
|13
|जीतराम मांझी
|कैबिनेट मंत्री
|हम-एस (HAM-S)
|सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
|14
|राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह)
|कैबिनेट मंत्री
|जेडीयू (JD-U)
|पंचायती राज; मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
|15
|सर्वानन्द सोनोवाल
|कैबिनेट मंत्री
|भाजपा (BJP)
|बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय
|16
|डॉ. वीरेन्द्र कुमार
|कैबिनेट मंत्री
|भाजपा (BJP)
|सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
|17
|किंजरापु राममोहन नायडू
|कैबिनेट मंत्री
|टीडीपी (TDP)
|नागरिक उड्डयन मंत्रालय
|18
|प्रहलाद जोशी
|कैबिनेट मंत्री
|भाजपा (BJP)
|उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण; नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा
|19
|जुएल ओराम
|कैबिनेट मंत्री
|भाजपा (BJP)
|जनजाति कार्य मंत्रालय
|20
|गिरिराज सिंह
|कैबिनेट मंत्री
|भाजपा (BJP)
|कपड़ा (टेक्सटाइल) मंत्रालय
|21
|अश्विनी वैष्णव
|कैबिनेट मंत्री
|भाजपा (BJP)
|रेल; सूचना और प्रसारण; इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय
|22
|ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया
|कैबिनेट मंत्री
|भाजपा (BJP)
|संचार मंत्रालय; उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
|23
|भूपेंद्र यादव
|कैबिनेट मंत्री
|भाजपा (BJP)
|पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
|24
|गजेंद्र सिंह शेखावत
|कैबिनेट मंत्री
|भाजपा (BJP)
|संस्कृति मंत्रालय; पर्यटन मंत्रालय
|25
|अन्नपूर्णा देवी
|कैबिनेट मंत्री
|भाजपा (BJP)
|महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
|26
|किरेन रिजिजू
|कैबिनेट मंत्री
|भाजपा (BJP)
|संसदीय कार्य मंत्रालय; अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
|27
|हरदीप सिंह पुरी
|कैबिनेट मंत्री
|भाजपा (BJP)
|पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
|28
|डॉ. मनसुख मंडाविया
|कैबिनेट मंत्री
|भाजपा (BJP)
|श्रम एवं रोजगार; युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
|29
|जी. किशन रेड्डी
|कैबिनेट मंत्री
|भाजपा (BJP)
|कोयला मंत्रालय; खान मंत्रालय
|30
|चिराग पासवान
|कैबिनेट मंत्री
|लोजपा (रामविलास)
|खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
|31
|सी. आर. पाटिल
|कैबिनेट मंत्री
|भाजपा (BJP)
|जल शक्ति मंत्रालय
|32
|राव इंद्रजीत सिंह
|राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
|भाजपा (BJP)
|सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन; योजना; संस्कृति (राज्य मंत्री)
|33
|डॉ. जितेंद्र सिंह
|राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
|भाजपा (BJP)
|विज्ञान व प्रौद्योगिकी; पृथ्वी विज्ञान; PMO; कार्मिक; परमाणु ऊर्जा; अंतरिक्ष
|34
|अर्जुन राम मेघवाल
|राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
|भाजपा (BJP)
|कानून एवं न्याय; संसदीय कार्य (राज्य मंत्री)
|35
|प्रतापराव जाधव
|राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
|शिवसेना (SHS)
|आयुष मंत्रालय; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राज्य मंत्री)
|36
|जयंत चौधरी
|राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
|रालोद (RLD)
|कौशल विकास और उद्यमिता; शिक्षा (राज्य मंत्री)
|37
|जितिन प्रसाद
|राज्य मंत्री
|भाजपा (BJP)
|वाणिज्य एवं उद्योग; इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
|38
|श्रीपद येसो नाईक
|राज्य मंत्री
|भाजपा (BJP)
|ऊर्जा मंत्रालय; नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
|39
|पंकज चौधरी
|राज्य मंत्री
|भाजपा (BJP)
|वित्त मंत्रालय
|40
|कृष्ण पाल गुर्जर
|राज्य मंत्री
|भाजपा (BJP)
|सहकारिता मंत्रालय
|41
|रामदास अठावले
|राज्य मंत्री
|रिपब्लिकन पार्टी (A)
|सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
|42
|रामनाथ ठाकुर
|राज्य मंत्री
|जेडीयू (JD-U)
|कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
|43
|नित्यानंद राय
|राज्य मंत्री
|भाजपा (BJP)
|गृह मंत्रालय
|44
|अनुप्रिया पटेल
|राज्य मंत्री
|अपना दल (S)
|स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण; रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
|45
|वी. सोमन्ना
|राज्य मंत्री
|भाजपा (BJP)
|जल शक्ति मंत्रालय; रेल मंत्रालय
|46
|डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी
|राज्य मंत्री
|टीडीपी (TDP)
|ग्रामीण विकास मंत्रालय; संचार मंत्रालय
|47
|प्रो. एस. पी. सिंह बघेल
|राज्य मंत्री
|भाजपा (BJP)
|पंचायती राज; मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
|48
|शोभा करंदलाजे
|राज्य मंत्री
|भाजपा (BJP)
|सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम; श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
|49
|कीर्ति वर्धन सिंह
|राज्य मंत्री
|भाजपा (BJP)
|पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन; विदेश मंत्रालय
|50
|बी. एल. वर्मा
|राज्य मंत्री
|भाजपा (BJP)
|उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण; सामाजिक न्याय मंत्रालय
|51
|शांतनु ठाकुर
|राज्य मंत्री
|भाजपा (BJP)
|बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय
|52
|सुरेश गोपी
|राज्य मंत्री
|भाजपा (BJP)
|पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय; पर्यटन मंत्रालय
|53
|डॉ. एल. मुरुगन
|राज्य मंत्री
|भाजपा (BJP)
|सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय; संसदीय कार्य मंत्रालय
|54
|अजय टम्टा
|राज्य मंत्री
|भाजपा (BJP)
|सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
|55
|बंदी संजय कुमार
|राज्य मंत्री
|भाजपा (BJP)
|गृह मंत्रालय
|56
|कमलेश पासवान
|राज्य मंत्री
|भाजपा (BJP)
|ग्रामीण विकास मंत्रालय
|57
|भागीरथ चौधरी
|राज्य मंत्री
|भाजपा (BJP)
|कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
|58
|सतीश चंद्र दुबे
|राज्य मंत्री
|भाजपा (BJP)
|कोयला मंत्रालय; खान मंत्रालय
|59
|संजय सेठ
|राज्य मंत्री
|भाजपा (BJP)
|रक्षा मंत्रालय
|60
|दुर्गादास उइके
|राज्य मंत्री
|भाजपा (BJP)
|जनजाति कार्य मंत्रालय
|61
|रक्षा निखिल खडसे
|राज्य मंत्री
|भाजपा (BJP)
|युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
|62
|डॉ. सुकांत मजूमदार
|राज्य मंत्री
|भाजपा (BJP)
|शिक्षा मंत्रालय; उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
|63
|सावित्री ठाकुर
|राज्य मंत्री
|भाजपा (BJP)
|महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
|64
|तोखन साहू
|राज्य मंत्री
|भाजपा (BJP)
|आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय
|65
|राज भूषण चौधरी
|राज्य मंत्री
|भाजपा (BJP)
|जल शक्ति मंत्रालय
|66
|भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा
|राज्य मंत्री
|भाजपा (BJP)
|भारी उद्योग मंत्रालय; इस्पात मंत्रालय
|67
|हर्ष मल्होत्रा
|राज्य मंत्री
|भाजपा (BJP)
|कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय; सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
|68
|निमुबेन बांभणिया
|राज्य मंत्री
|भाजपा (BJP)
|उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
|69
|मुरलीधर मोहोल
|राज्य मंत्री
|भाजपा (BJP)
|सहकारिता मंत्रालय; नागरिक उड्डयन मंत्रालय
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