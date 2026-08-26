6 साल का आदित्य क्यों पहुंचा पटना के छात्र आंदोलन में? स्कूल बैग में रखता है संविधान

Aditya Kumar Patna Student Protest: बिहार की राजधानी पटना में परीक्षा और कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच एक छह साल का बच्चा अचानक चर्चाओं में आ गया। पहली कक्षा में पढ़ने वाले छात्र का नाम आदित्य कुमार है। वह छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हुआ और 25 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के पास हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने का दावा सामने आया है।