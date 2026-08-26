BJP विधायक की कार धुलने में लगी फायर ब्रिगेड तो भड़का सोशल मीडिया, यूजर्स बोले- ये कैसी VIP सेवा?

BJP MLA Fire Brigade Car Wash: सोशल मीडिया पर बीजेपी विधायक की कार को फायर बिग्रेड की गाड़ी से साफ कराने का वीडियो वायरल हो रहा है। जिस पर बहस शुरू हो गई है। लोगों ने बीजेपी विधायक को जमकर घेरा है और सरकारी साधनों का दरुपयोग करने का भी आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। वीडियो मध्यप्रदेश का और गाड़ी सिंगरौली विधायक की बताई जा रही है।